Посольство США в РФ назвало частным случаем невыдачу виз российской делегации

Посольство США в РФ не комментирует проблемы с визами у делегации Федерального казначейства РФ.

- Мы не комментируем частные визовые случаи, - заявила в среду "КП" пресс-атташе американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс. - Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы приветствовать всех посетителей, которые имеют право на получение виз в соответствии с законодательством США, включая тех, кто путешествует в официальных целях, с целью обучения, бизнеса или туризма. Мы решительно поддерживаем расширение числа поездок между представителями наших стран и большее взаимодействие между людьми. В конце концов, эти отношения составляют основу, на которой мы строим долгосрочное сотрудничество.

Напомним, накануне посольство РФ в США сообщило о проблеме с американскими визами у делегации Федерального казначейства РФ и начальника Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгинова.

Ранее по той же причине часть официальной делегации РФ не смогла прибыть в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, а футболисты "Спартака" решили отказаться от участия в американском турнире.