2019-12-04T20:10:45+03:00
Пресс-релизы

Растения – коровы будущего?

29 ноября 2019 года Радио «Комсомольская правда» совместно с НИЦ «Здоровое питание» провело круглый стол на тему «Растительное питание: игры маркетологов или принцип ЗОЖ»
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29 ноября 2019 года Радио «Комсомольская правда» совместно с НИЦ «Здоровое питание» провело круглый стол на тему «Растительное питание: игры маркетологов или принцип ЗОЖ».29 ноября 2019 года Радио «Комсомольская правда» совместно с НИЦ «Здоровое питание» провело круглый стол на тему «Растительное питание: игры маркетологов или принцип ЗОЖ».
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Ученые, диетологи, представители ритейла, производители продуктов питания, теоретики и практики ЗОЖ обсудили проблему, разобрались, где – истина, а где – профанация и маркетинг.

В 21 веке люди пересматривают подходы к питанию. Сокращают потребление мяса и молока в пользу растительной пищи. Этого требуют врачи и диетологи. 71% всех случаев смерти в мире происходит по вине болезней сердца, рака, диабета и ожирения, причина которых в том числе – неправильное питание.

По мнению к.м.н, врача-диетолога ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлии Чехониной, «здоровый рацион должен восполнять потребность организма в основных питательных веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах, макро- и микроэлементах. Важно, чтобы каждый из этих компонентов присутствовал в меню в нужном количестве».

Юлия Чехонина, к.м.н., врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Юлия Чехонина, к.м.н., врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии".

Последние научные исследования говорят о том, что населению Земли нужно снизить количество животных продуктов и перейти на «растительную диету». В июне в Стокгольме объявили итоги масштабного исследовательского проекта EAT Lancet, который объединил ученых из 16 стран мира. Эксперты считают, что люди должны заполнять 80% тарелки растительными продуктами: овощами, фруктами, бобовыми, зеленью, крупами, цельнозерновыми. 20% – животными: мясом, молоком, яйцами, рыбой.

«Ученые пришли к выводу, что переход на такой тип питания поможет сохранить 11 млн жизней в год, – рассказал председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ Олег Медведев. – Если вырастет потребление растительных продуктов, то вырастет и потребление полезных веществ. К 2050 году смертность от рака, болезней сердца и диабета снизится на 19-24%. Для этого нужно в 2 раза снизить потребления животных продуктов и сахара и при этом в 2 раза увеличить потребление фруктов, орехов, овощей и бобовых. Растительные продукты должны стать базой рациона, в том числе главным источником протеина и жиров».

Олег Медведев, председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ.

Олег Медведев, председатель правления НИЦ «Здоровое питание», д.м.н., завкафедрой фармакологии МГУ.

В США и в Европе растительное питание становится популярным, поэтому растет спрос на растительные альтернативы молочных продуктов. Производители предлагают спреды, растительные сыры, сливки, мороженное, йогурты, сметану, которые не отличаются по вкусу и либо не содержат молочного жира и белка, либо содержат ровно столько, чтобы обеспечить сливочный вкус.

Страны-лидеры по производству и потреблению готовых продуктов на растительной основе – Финляндия, Швеция, Германия, Голландия, США, Канада. Продажи таких продуктов с 2014 года в США выросли на 31%, в странах Европы на 24%. Розничные продажи сыра на растительной основе в США увеличились на 45% в годовом исчислении, растительных сливок - на 25%, йогуртов - на 31%.

Ключевой ингредиент для создания альтернатив – растительные масла. Организм человека нуждается в жирных кислотах омега-3, 6 и 9, которые содержатся в растительных маслах.

Растительные жиры – это незаменимая часть питания, считает врач-диетолог Юлия Чехонина. «В отличии от животных жиров, растительные масла не содержат насыщенных жирных кислот и холестерина. Отсутствие избытка этих составляющих в питании – профилактика атеросклеротических образований и здоровые сосуды, залог долголетия».

За счет сочетания нескольких видов масел производители формируют баланс омега-3, 6, 9 и других важных компонентов. Современные технологии позволяют производить безопасные и полезные для здоровья маргарины и спреды, в которых целенаправленно задают оптимальное для здоровья соотношение жирных кислот.

«В некоторых странах, таких, как Нидерланды, Финляндия, Швеция характерный вкус маргарина даже более популярен, чем сливочное масло, – отметил исполнительный директор ГК «ЭФКО», одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности России, Сергей Иванов. – Кроме того, в этих странах проводилась кампания по снижению уровня холестерина у жителей, и за 20-летний период ее действия возник своеобразный потребительский культ маргаринной продукции как здорового аналога. 90% всех бутербродов в Финляндии сегодня намазываются спредом. Кстати, в апреле я впервые попробовал спред из растительных масел компании Upfield, который на вкус, послевкусие и даже по тому, как намазывается на бутерброд – ничем не отличался от сливочного масла, – 10 человек в слепом тесте выбрали его».

Сергей Иванов, исполнительный директор Управляющей компании «ЭФКО», одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности России.

Сергей Иванов, исполнительный директор Управляющей компании «ЭФКО», одного из крупнейших предприятий пищевой промышленности России.

В европейских супермаркетах появляются специальные «зеленые полки». Это отделы, в которых продаются только растительные аналоги. Впервые эту концепцию предложили в Финляндии – сеть Kesko. Сеть выделила торговое пространство «vege» для навигации покупателей и расположила там растительные альтернативы.

Тренд на ЗОЖ формируется в России, хотя и с некоторым отставанием от Европы. Согласно прогнозам Euromonitor International, в 2019 году объем российского рынка «здорового питания» составит 6 млн тонн, или 901 млрд рублей. Продажи растительного молока в объемах выросли более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. 46% растительного молока продается через гипермаркеты.

«Ритейл стремится предоставить наилучшие продукты в ответ на потребность покупателей. От производителей ЗОЖ мы ждём продукты с чистым составом, вкусные и в привлекательной упаковке. Свежий пример быстрого развития направления – растительное молоко вошло в корзину покупок не только веганов, людей с непереносимостью молока, но и более широкого круга сторонников ЗОЖ», - заметила Лидия Макшейн, руководитель направления «Здоровье» сети «Перекресток».

По прогнозам экспертов, в перспективе 5-7 лет емкость рынка растительных продуктов вырастет с текущих 0,5% до 4-5% от емкости рынка молочных продуктов.

Растительные продукты – это часть здорового образа жизни, но не стоит забывать, что ЗОЖ подразумевает не только выбор правильной еды. «В России ЗОЖ состоит из трех частей, – подытожил Юрий Строфилов, марафонец, создатель платформы s.10.run, – физическая активность, разумное питание и здоровая голова». То есть осознанное решение заботиться о здоровье.

Юрий Строфилов, марафонец, создатель платформы s10.run – школы тренеров по бегу.

Юрий Строфилов, марафонец, создатель платформы s10.run – школы тренеров по бегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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