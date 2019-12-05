Испытано на себе: Как таксисты вербуют пассажиров в исламисты

«БРАТ, ПРИХОДИ В МЕЧЕТЬ»

Если бы я не испытал это на своей шкуре - никогда бы не поверил в такие шпионские игры. Какие там таксисты-вербовщики? Зачем мы им нужны? Больше похоже на детективные байки. Но вот утром я вызываю такси до редакции. Через пять минут потрепанный седан коптит воздух у моего подъезда. Запрыгиваю на заднее сиденье.

За рулем смуглый парень: синий спортивный костюм «Абибас». Зовут Илхомжон. В пути мне на мобильный позвонил друг-священник. И как только я положил трубку, Илхомджон забросил первый крючок:

- Церквей у вас много, а мечетей мало, - чернобровый крепыш впился в меня взглядом через зеркало заднего вида.

И пошел разговор. По-русски Илхомжон справляется с трудом. Зато в идеале знает наш матерок.

- Вот ты молодой. Женат? - прощупал почву Илхомжон.

Я кивнул и, как хоббит Фродо, покрутил на пальце обручальное кольцо.

- Я тоже. Но мужчине одной женщины мало. Ты приходишь в спальню, а она не может. Ну, это самое (тут Илхомжон выкинул один из своих матерных козырей - сами поняли какой). А тебе хочется. И куда идти? А если есть вторая жена - как хорошо. Пошел и с ней любовь сделал, - смаковал таксист. - Я себе уже подобрал вторую жену. Хочу ее к себе забрать. Пока только дружим - моя супруга не против. И каждый мужчина должен себе брать еще одну.

- А что? - фантазирую. - Наберу себе Зухру, Лейлу и Гюльчатай в гарем. Только, слушай, с каждой из них будет теща в комплекте… Спаси Аллах!

- Аха-ха, конечно, спаси Аллах! Не бойся. У нас же с христианами один Бог, - проповедовал парень и на дорогу уже не смотрел. - Брат, кто наш корень? Адам (ударение на первую гласную) и Шава. Вы называете Адам и Ева. Вы верите в Иисуса. Мы тоже в него верим. Называем его Исса. И никакой разницы нет: ходить в храм или мечеть.

- Ага, - соглашаюсь. - Тогда припаркуемся вон у той церкви? Зайдем, помолимся Иссе?

Как мы после этих слов не влетели в столб, сам не пойму. Казалось, я на глазах Илхомжона погасил солнце, как комнатный светильник. Проповедь кончилась. Оставшиеся 10 минут ехали молча...

Это не Средняя Азия и не Ближний Восток. Это центр России! Водитель посреди дороги решил совершить намаз (молитву). И таких примет бытовой исламизации столицы все больше.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

ДУРЯТ НА НЕВЕЖЕСТВЕ

Можно было списать эту историю на случай, анекдот.

Но!

Только в один православный центр по борьбе с сектами обратились уже больше 20 человек. Они также слушали эту «1000 и одну ночь» от таксистов-мигрантов. А потом… Уходили в ислам. Причем далеко не традиционный.

- Ислам - это пестрая картина. Есть сунниты, шииты, аллавиты, суфиты, ваххабиты, салафиты, хариджиты... Поэтому какой ислам нам проповедуют в такси? Некоторые, например, салафиты и ваххабиты, входят в список запрещенных даже в мусульманских республиках бывшего СССР, - разжевывал мне сектовед Андрей Солодков. Он как раз и занимался спасением людей после таких «красивых такси-проповедей».

Играют проповедники на невежестве людей. Кто знает эти религиозные тонкости? И, пока коротаете время в пробке за разговором с водителем-азиатом, можете попасться на его удочку. И сами не заметите.

- Я не исключаю, что может быть запущена целая программа по вербовке людей через таксистов. Ключик мигранты подбирают к каждому свой, - пояснил Солодков. - Мужчину могут поманить многоженством, как было с вами. Одинокую женщину - просто попытаться влюбить в себя. А людей, ищущих смысл жизни, - просто обмануть. Например, что у нас один Бог. Что в Мекке рядом с их главными святынями ислама приготовлена могила и Иисуса Христа. И человеку кажется, что это правда.

ЖЕНА НОМЕР...

Вывести на откровение жертв такой проповеди - задача не из легких. Но на условиях анонимности удалось поговорить с двумя русскими девушками. У каждой из них страх: им придут мстить. Или устроят расправу над семьей.

История № 1. Елена (имя изменено), 32 года.

Работала администратором в забегаловке с фастфудом. С первым мужем развелась. А потом искала женского счастья. И нашла - в такси.

- Он был араб. Красивый мужчина. Молодой. Делал комплименты в поездке. Я ему оставила свой номер, - вспоминает свою трагедию Елена. - Стал мне писать сообщения. Было очень приятно. Стали

встречаться. Через пару месяцев сказал, что уезжает домой, в Сирию. Позвал с собой. Показывал фото своего дома. Это казалось волшебным миром. И я, бросив в Москве все, улетела.

Вот здесь сказка и рухнула. Добрый принц на ковре-самолете превратился в злого раджу. Комплименты остались в прошлом. А в реальности Елену ждал гарем.

- Это была тюрьма. Я жила в закрытой комнате, не выходила на улицу, чтобы не сбежала, - вспоминает она. - Из Сирии меня продали в Арабские Эмираты. И я попала в другой гарем как рабыня для секса. Мне удалось передать весточку родным. И уже по документам другой девушки я вернулась в Россию. И теперь очень боюсь мести.

История № 2. Алла (имя тоже изменено), 43 года.

Схема такая же. Влюбилась в таксиста-мигранта. Решила принять ислам. Привела его жить в свою квартиру.

- Оказалось, у него уже были две жены на родине. И от каждой по двое детей, - призналась Алла. - Мы с ним уже месяц жили. И он мне решил об этом рассказать. Чтобы я стала третьей. У меня внутри все закипело. Тут весь мой ислам и закончился. Решила выставить его вон. Но не тут-то было. Мужик напал на меня с кулаками. Я вызвала полицию. Он сбежал. Пригрозил прибить. Я его машину часто видела у подъезда - караулил меня, наверное.

Алла переехала на другой конец города, сменила номер телефона, удалила странички в соцсетях.

Но страх ее не оставил.

ЗА НАМИ СЛЕДЯТ

Кроме любовных историй, за этой вербовкой может стоять и набор боевиков в запрещенный в России ИГ. Известный исламовед Роман Силантьев уже давно наблюдает, как мигранты пытаются увести людей в экстремизм. Проповедь может быть при личном разговоре - как в случае с таксистами, так и через соцсети.

- Обычно так работают исламистские секты. Это может быть и «Хизб ут-Тахрир», и «Исламское государство», и другие группировки, запрещенные в России. Это их программа вербовки, - отмечает Силантьев. - Конечно, есть и личная инициатива верующих. Но это редкость.

За такой вербовкой пристально следят силовики. У них есть механизмы, которые помогают вылавливать боевиков, планирующих теракт.

- Во-первых, у ФСБ, МВД есть свои информаторы в этих группировках. Они доносят о готовящихся провокациях, - объясняет эксперт. - Во-вторых, всю переписку в смартфонах можно проследить. Интернет дает больше плюсов органам, чем террористам. Ловить их стало проще. У спецслужб есть специальные программы на базе нейросетей, которые автоматически вычисляют опасные переписки и разговоры. Также вычисляются денежные переводы, которые из России могут уходить боевикам.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Кресты на полумесяцы не сменят

Тревогу забил протоиерей Димитрий Смирнов. Глядя на засилье России приезжими из Средней Азии, батюшка объявил: если все пойдет с такой же скоростью, русских не останется к 2054 году. А «российский народ» будет состоять из многодетных семей узбеков, таджиков, киргизов. Отче уверен: их проповедь приведет к тому, что кресты на храмах заменят полумесяцы.

Может, эта вербовка от таксистов-мигрантов начало этого предсказания-предупреждения?

- Факты это не подтверждают, - успокаивает нас исламовед Роман Силантьев. - У нас и к 2020 году исламизацию России предрекали. Но число мусульман в России увеличилось лишь с 10 до 11% за прошлый год. Плюс в больших городах работает «плавильный котел». Приезжие пока растворяются тут, растворяется и их культура. Они даже перестают быть многодетными семьями. Их рождаемость падает. Плюс население наше пополняется еще и мигрантами-славянами из Восточной Европы. И я пока не заметил, чтобы опустели православные храмы…