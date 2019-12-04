Игрок «Спартака» Шюррле: «Я в России стал больше есть мясо. Оно меня здесь окружает везде. И в команде и в городе»

У московского «Спартака» есть традиция. Раз в год клуб собирает необычную пресс-конференцию. Но журналистам туда вход воспрещен - вопросы на ней задают только дети. Для «КП» сделали исключение и пригласили посмотреть, что и как надо спрашивать футболистов, чтобы пресс-конференции получались огненными. И правило первое: их должен вести голкипер «Спартака» Артем Ребров, а отвечать на вопросы – Джикия, Максименко, Крал и Шюрле.

Машинка для Джикии

Первый же вопрос от детей не разочаровал:

- Судя по одежде, Дед Мороз – тоже красно-белый. Вы бы что у него попросили на этот Новый год?

- Золотой мяч! – не стал мелочиться Максименко. – И чемпионство!

- А я машинку на радиоуправлении, - обломал пафос ситуации Джикия.

Георгий Джикия.Фото: YouTube

Ну и правильно. Настоящий центральный защитник должен трезво оценивать любую ситуацию и даже возможности Деда Мороза.

А Максименко продолжали рвать на части вопросами: «Привозит ли он свои перчатки на игры сам?» (Нет, есть специально обученный человек), «Что Максименко спросил бы у других игроков, ели бы был чуть моложе и принимал участие в пресс-конференции с другой стороны стола» (ушел от ответа), «есть ли какие слова, которые он говорит чтобы испугать и прогнать соперников от своих ворот (Зачем слова? Ты мое лицо видел?»)… И чуть ли не главное: во сколько лет он занялся футболом?

- Во 2-м классе, наверное, лет 8 мне было. Поздновато, да? – смущался Максименко.

- Да, – сочувственно кивали в зале семилетки. – Поздновато.

Казалось, им было жалко Александра: начал бы в 6 и тогда с новогодними желаниями у было бы больше шансов.

Вратарь Александр Максименко.Фото: YouTube

Зачем двигали скамейку запасных

Между делом решили обсудить перестановку на стадионе «Спартака». Теперь скамейка запасных команды располагается намного ближе к фанатской трибуне.

- Вам нравится? - спросили игроков.

- Я не могу ответить на этот вопрос, - расстроился Джикия. - Я не сижу на скамейке запасных.

И тут все как-то странно посмотрели на Шюррле.

- Я думаю это здорово, мы стали ближе к болельщикам. И стало громче, - улыбнулся он. Но было видно, что немец все прекрасно понимает.

Потом, правда, Георгий объяснил зачем двигали мебель:

- Это по просьбе тренера сделали. Он по по бровке бегает, и судья боковой бегает. Вот чтобы они не сталкивались и не дрались, скамейку и передвинули.

В каком месте у Шюррле тату?

А вскоре пришла пора краснеть Алексу Кралу. Сначала один из парней принес ему скороговорку-детектив про Карла и Клару и похищения кораллов и музыкального инструмента и попросил повторить. Крал справился с криминальным чтивом. Но потом ему пришлось пояснять за свою прическу: правда ли, что он два часа каждый день завивается перед зеркалом?

- Нет, это мои натуральные волосы! – не сдавался Крал. – У моего папы такие же были. Правда сейчас нет никаких.

Алекс Крал.Фото: YouTube

Это был еще один урок молодым болельщикам: мы никогда не знаем какие разочарования нас ждут в будущем.

А тема со внешностью получила продолжение.

- Может быть это случайно, но тут собрались игроки, у которых нет татуировок? Почему?

- На самом деле есть, - покраснел Шюррле.

- Где?! В каком месте, если я их ни разе не видел в раздевалке? – оказался в шоке Крал.

- Они хорошо спрятаны! - еще больше покраснел Шюррле.

- А если я соберусь сделать тату и об этом узнает мой папа, он мне сломает ногу, - объявил чех.

В «Спартаке» видели много разных травм, но наверное эта стала бы самой экзотичной.

«Мясо» и Шюррле

Для Шюррле, впрочем тоже нашли очень оригинальный вопрос.

- Вот вы - вегетарианец, а прозвище у «Спартака» - мясо? Как жить с таким противоречием?

- Я действительно в России стал больше есть мясо, - опять смущался немец. - Оно меня здесь окружает везде. И в команде и в городе.

И тут невозможно было быть неискренним. У игроков, например, спросили про любимые предметы в школе.

- Химия, физика, математика, - по деловому стал перечислять Максименко, внезапно вспомнив, что надо быть еще и примером для молодежи.

- Че ты лепишь?! – уставился на него Джикия.

И весь воспитательный эффект пропал в трех словах.

Юные болельщики задавали вопросы футболистам "красно-белых".Фото: YouTube

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Там были разные вопросы - и серьезные про то, как пройти через испытания и не сломаться. И очень жизненные – с какими супергероями из комиксов себя ассоциируют игроки «Спартака». И философские – когда «Спартак» станет чемпионом. И даже музыкальные – игроки с детьми пели «Знаешь ли ты», песню фанатских секторов, и это был экспромт.

И когда все, набрав автографы и сэлфи, разошлись, в остывающем от моря улыбок бриза позитива улыбок зале оставался только один вопрос. Как сделать так, чтобы эти дети, оказавшись через десяток лет на фанатской трибуне, сохранили в себе тот восторг и то уважение, с которым они сегодня смотрели на игроков своего клуба.