Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниорки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

В четверг, 5 декабря, в Турине стартует финал Гран-При по фигурному катанию 2019 года. У юниорок главная интрига и главное ожидание от состязаний - это первая очная встреча на льду двух самых талантливых фигуристок следующего поколения - россиянки Камилы Валиевой и американки Алисы Лью. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы девушек в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристок в финале Гран-При 2019 среди юниоров в короткой программе

Среди шести финалисток Гран-При 2019 года сразу четыре представляют Россию. Первый стартовый номер - у россиянки Камилы Валиевой, она представит свою программу в 19:57. Следом за ней будет кататься Дарья Усачева в 20:03 по московскому времени. Четвертый номер - у Виктории Васильевой в 20:16. Пятая же - Ксения Синицына, ее время выхода на лед - 20:22 по московскому времени.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на финал Гран-При 2019

1. Камила Валиева (Россия)

2. Дарья Усачева (Россия)

3. Алиса Лью (США)

4. Виктория Васильева (Россия)

5. Ксения Синицына (Россия)

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Прямая видеотрансляция короткой программы финала Гран-При 2019 девушки

Старт соревнований намечен на 19.50 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. Помимо этого - на официальном YouTube-канале юниорской серии Гран-При.