2019-12-05T06:46:58+03:00
Спорт

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниорки. Короткая программа. Прямая онлайн-трансляция

Первый раунд битвы между Камилы Валиевой и Алисы Лью в Италии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Камила Валиева сразится против Алисы Лью.Камила Валиева сразится против Алисы Лью.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В четверг, 5 декабря, в Турине стартует финал Гран-При по фигурному катанию 2019 года. У юниорок главная интрига и главное ожидание от состязаний - это первая очная встреча на льду двух самых талантливых фигуристок следующего поколения - россиянки Камилы Валиевой и американки Алисы Лью. "КП" рассказывает о главных моментах короткой программы девушек в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристок в финале Гран-При 2019 среди юниоров в короткой программе

Среди шести финалисток Гран-При 2019 года сразу четыре представляют Россию. Первый стартовый номер - у россиянки Камилы Валиевой, она представит свою программу в 19:57. Следом за ней будет кататься Дарья Усачева в 20:03 по московскому времени. Четвертый номер - у Виктории Васильевой в 20:16. Пятая же - Ксения Синицына, ее время выхода на лед - 20:22 по московскому времени.

Стартовый порядок фигуристок в короткой программе на финал Гран-При 2019

1. Камила Валиева (Россия)

2. Дарья Усачева (Россия)

3. Алиса Лью (США)

4. Виктория Васильева (Россия)

5. Ксения Синицына (Россия)

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

Прямая видеотрансляция короткой программы финала Гран-При 2019 девушки

Старт соревнований намечен на 19.50 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. Помимо этого - на официальном YouTube-канале юниорской серии Гран-При.

Финал Гран-При по фигурному катанию среди юниоров 2019. Девушки. Короткая программа. Прямая видеотрансляция.Финал Гран-При 2019. Турин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Дракарис" Трусовой или обаяние Косторной: кто победит на финале Гран-при 2019 и будет ли Загитова статисткой турнира?
Разбираем шансы российских фигуристок на победу в прогнозе на финал Гран-при 2019 у женщин, а также смотрим последние прокаты произвольных программ Трусовой, Косторной, Щербаковой и Загитовой
Краснодар - Тамбов 2 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Краснодар - Тамбов. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Три человека погибли в результате стрельбы на базе Перл-Харбор
Headhunter назвал отрасли, где зарплаты растут быстрее всего
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС в двойных стандартах
Болгария объяснилась перед Путиным за торможение "Турецкого потока"
"Спокойной ночи, малыши!" отметят 55 лет премьерой мультсериала
Судебный комитет Конгресса нашел основания для импичмента Трампа
Айсен Николаев: У нас в Якутии все учатся – начиная с детсадовцев и заканчивая главой республики
В США предъявили обвинения в незаконном финансировании Хиллари Клинтон
В России предупредили о возможно повышении стоимости ОСАГО на 30%
"Я отлично сошелся с лидерами стран": Трамп заявил о "глубоком уважении" к США на саммите НАТО
В Польше обрушился жилой дом из-за взрыва газа: восемь человек находятся под завалами
Совфед прокомментировал слова президента Польши о РФ и НАТО
Пентагон: ВМС США перехватили в Аравийском море корабль с иранскими запчастями для ракет
Решение суда Амстердама по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" ожидается в феврале 2020 года
"Мы даже не будем подавать никаких заявок": В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
"Деликатный и тактичный человек": Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
В СБУ заявили о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
От "Незабудок" до "Плохого парня": Назван топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
"Я больше не один на вершине": Месси высказался о десятилетнем соперничестве с Роналду