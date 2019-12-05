Александр Лукашенко: Я не пацан и мы не собираемся входить в состав любого государства, даже России

«НЕ ХОЧУ УЛОЖИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ В ЯЩИК С КРЕСТОМ»

Накануне встречи с Владимиром Путиным, намеченной на 7 декабря, и подписанием документов о дальнейшей интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии (это должно произойти до конца года), Александр Лукашенко сделал обращение к парламенту. И ярко, эмоционально, как он это умеет, заявил, что речи о потери суверенитета Белоруссией не идет.

- Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, - объявил Лукашенко. - Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться.

«НАМ ХВАТИЛО ПЛЕТОК И ЛАПТЕЙ»

Лукашенко добавил, что вообще-то никто и не претендует, никто не собирается захватывать Белоруссию. А раз так, то «зачем самим это добро - независимость и суверенитет - кому-то нести и отдавать?»

- Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья, - выразился белорусский Батька (как называют Лукашенко в народе).

«ДАЖЕ НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ЧТО БУДЕТ ДРУГОЙ ПРЕЗИДЕНТ»

Вместе с тем президент Белоруссии рассказал, что ему докладывают спецслужбы - "пятая колонка" в стране хочет в ближайшее время провести акции протеста против того, что страна сдает независимость.

- Видите ли, они больше радеют за "незалежнасць", чем вы или я, - возмутился Лукашенко. - Что мы там подпишем какие-то такие документы, которые не в интересах Беларуси. Никто никогда не подпишет те документы, которые нам принесут вред! Сегодня вообще не идет в переговорах с Россией речь о политике, дипломатии и так далее... Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой, имею ввиду до выборов, тоже не переживайте. С Путиным еще более года назад в Сочи мы договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать.

«В РОССИИ БРАТЬЯ, НО ОБСТАНОВКА НЕ ТА...»

Лукашенко считает, что обстановка в Белоруссии сейчас не такая, чтоб обсуждать создание общего с Россией парламента или президентского поста.

- Какой идиот пойдет на решение каких-то непопулярных вопросов, даже если исходить из этого момента, - сказал президент Белоруссии.

В то же время Лукашенко отметил, что отношения России и Белоруссии прошли проверку временем.

- Скажу главное, Россия - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем.