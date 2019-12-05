Российских экспертов не услышало ВАДА: в базу данных московской лаборатории влезали из США после побега Родченкова в Америку

Прояснились детали ответа российской стороны, который был предоставлен Всемирному антидопинговому агентству на претензии, которые образовались после передачи копии базы данных Московской лаборатории. По сути, аргументы российской стороны не были услышаны.

- Общие выводы о результатах проведенных экспертиз свидетельствуют об отсутствии намеренных вмешательств любых лиц в электронные базы LIMS и первичные аналитические данные (raw- и pdf-файлы) с целью фальсификации, удаления и иных изменений, с момента их изъятия из лаборатории в июле 2016 года, - приводит ТАСС данные из отчета независимых экспертов.

Первичные данные - это показания с аналитических приборов, которые поступают на аппаратуру лаборатории. И их невозможно никак подделать, поскольку это первичные анализы. А вот уже LIMS - это фактически "журнал учета", который обрабатывается экспертом.

При этом, подчеркивается важная деталь - никаких перемен в базе данных российской стороной не производилось:

- Органами следствия какие-либо манипуляции с базами данных, находившимися в лаборатории вплоть до их изъятия экспертами WADA в январе 2019 года, не производились.

А это значит, что Россия выполнила все решения исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года по передаче архивов в распоряжение агентства.

Отдельно оговаривается, что есть следы "проникновений" со стороны:

- Используемая в московской лаборатории LIMS периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 гг.), а после эмиграции Родченкова (ноябрь 2015 г.), Мигачева и Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в том числе фальсификации без улик), - отмечается в отчете экспертов.

База LIMS была отключена от доступа в Интернет только в июне 2016 года. Через месяц после того, как Родченков дал скандальное интервью американских СМИ.

Напомним, что в ближайшее время 9 декабря на исполкоме ВАДА будет решен вопрос относительно санкций в отношении российского спорта. Как ожидается, это может быть отстранение от соревнований для нашей страны на 4 года и крупный штраф около 100 000 долларов.

Отдельно же ВАДА ставится в претензию тот факт, что агентство не предоставило никаких документов по поводу анализа достоверности копии базы данных, которая была получена от тайного осведомителя и технического отчета теми криминалистами, к услугам которых обращалось агентство.