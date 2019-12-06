2019-12-05T17:03:43+03:00
Здоровье

Старость не радость: как работает anti-aging-диагностика

Что такое биомаркеры старения и какие лабораторные показатели нужно контролировать, чтобы продлить молодость
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кроме паспортного возраста, у каждого человека есть биологический: он показывает, насколько хорошо работают разные системы организма и какой ресурс у них есть в запасе. И хотя лекарства от старости пока не изобрели, замедлить многие процессы, негативно влияющие на активность и долголетие, современная медицина в состоянии. О том, какие анализы помогут измерить биологический возраст, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» – доктор биологических наук, иммунолог Оксана Гизингер.

Хотя само по себе старение – это генетически обусловленный процесс, его могут ускорять, и очень значительно, внешние факторы. К ним относятся стрессы, недостаток физической активности, несбалансированное питание, уже имеющиеся хронические заболевания, гормональные нарушения. Выявить их на ранней стадии или вовремя обнаружить факторы риска – значит получить понимание, с какими именно проблемами можно начать бороться уже сегодня, чтобы отодвинуть наступление старости.

Для определения скорости старения ученые разработали целые панели биомаркеров – основных параметров жизнедеятельности, на которые можно повлиять с помощью лекарственной терапии, изменения образа жизни и уровня физической активности. Они делятся на разные группы: некоторые характеристики – физические (их можно измерить на приеме у врача или самостоятельно), другие – биохимические (и отследить изменения в них получится только при помощи лабораторной диагностики).

Когнитивные возможности

• Комплексная оценка памяти, обучаемости, неврологической и поведенческой функции.

• Скорость речи.

Опорно-двигательный аппарат

• Мышечная сила: кистевая сила сжатия.

• Ловкость и координация пальцев рук.

• Локомоторная функция: тест «Встань и иди» (подняться со стула, пройти 3 метра, развернуться, вернуться и сесть на стул).

• Скорость походки.

• Способность сохранять равновесие, стоя на одной и двух ногах.

Антиоксидантный статус

• Анализы на ферменты антиоксидантной системы: супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза.

• Измерение уровня витаминов Е и А, селена, цинка, фосфора.

В организме постоянно образуются свободные радикалы – так называют неустойчивые молекулярные частицы, на внешней оболочке которых есть непарные электроны. Чтобы компенсировать дисбаланс, такие частицы «отрывают» недостающий электрон от соседних молекул. Накопление свободных радикалов приводит к преждевременному старению: в результате цепной реакции, которую они запускают, развивается окислительный стресс – состояние, при котором повреждаются белки, липиды и ДНК, из которых состоят клетки. Организм защищается от окислительного стресса при помощи собственных антиоксидантных систем – для их полноценной работы человек должен получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Поддержание хорошего антиоксидантного статуса помогает не только сохранить молодость, но и снизить риск многих серьезных патологий: рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, ухудшения зрения и памяти.

Эндокринная система

• Гормональный профиль: анализы на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, кортизол, ), соматотропин, инсулиноподобный фактор роста.

Гормоны управляют работой всего организма – рецепторы к тем или иным гормонам есть в каждом органе и ткани человеческого тела. Они влияют не только на внешний вид, активность, и самочувствие, но и состояние здоровья в целом. С возрастом развивается дефицит половых гормонов: менопауза у женщин и андропауза у мужчин. Эти и другие нарушения гормонального фона могут повлечь за собой проблемы с кожей и волосами, снижение либидо и угасание репродуктивной функции, появление хронической усталости, развитие многих болезней – от диабета и остеопороза до онкологических заболеваний и старческой деменции.

• Метаболизм глюкозы: анализы на уровень глюкозы и гликированный гемоглобин.

Хотя нарушения углеводного обмена могут начать развиваться в любом возрасте, сахарный диабет 2 типа часто ассоциируют именно со старостью. Это заболевание относится к хроническим болезням, которые можно предотвратить: для этого нужно контролировать уровень глюкозы и отслеживать первые изменения обмена веществ, такие как преддиабет.

Соматические функции

• Антропометрия: мышечная масса, минеральная плотность костной ткани, окружность талии, индекс массы тела.

• Дыхательная система: объем форсированного выдоха за первую секунду.

• Сердечно-сосудистая система: артериальное давление, анализы для оценки липидного профиля.

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых «возрастных» групп патологий. Чаще всего такие болезни развиваются из-за нарушения обмена липидов – разных фракций холестерина. Анализы на жирные кислоты, липиды, холестерин высокой, низкой и очень низкой плотности рекомендуется сдать уже по достижении 20-летия. Если отклонений не обнаружится, повторить исследование можно уже после 40 лет, а в дальнейшем, если результаты соответствуют норме, проходить его каждые пять лет. Забывать об этих анализах не стоит: снизить холестерин в крови – задача, посильная для каждого, а восстановить сосуды, разрушенные атеросклерозом (холестериновыми бляшками в их стенках) – практически неразрешимая.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как правильно не болеть!
В этом году осень побаловала нас хорошей погодой - теплом и частым солнцем, отсутствием дождей. Но осень есть осень, и холода берут свое… А значит, повышается вероятность простудных заболеваний, лечение которых, как правило, не обходится без антибиотиков
Новости 24
Зеленский хочет создать в Донбассе "муниципальную стражу"
Испанские врачи реанимировали британку, сердце которой остановилось на шесть с половиной часов
Небензя пошутил об отсутствии "русской комнаты" в Белом доме
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
Зеленский провел телефонную беседу с Макроном
В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Подрядчик заявил об ускорении строительства "Северного потока-2"
В США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о россиянине Якубце
Марш «желтых жилетов» собрал во Франции свыше 800 тысяч человек
Трамп угрожает ограничить торговлю США со странами, которые мало платят в фонд НАТО
«Единая Россия» сделает местные бюджеты народными
Россиянка признала себя виновной в отмывании денег в США
«Навешивают ярлык киберпреступника»: Посол России отреагировал на новые санкции США
Ракета Falcon 9 с грузовиком Cargo Dragon стартовала к МКС
В МИД России выступили за возобновление авиасообщения с Грузией
«Пелоси и демократам должно быть стыдно»: В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом
Алексей Ягудин: "Катание Валиевой - настоящее искусство"
В Совфеде считают «план Б» Киева по Донбассу будет не на пользу самой Украине
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Лавров считает, что перед выборами США будут вновь использовать «российскую карту»
Глава МВД выступил против возможного ненаказуемого снижения «порога превышения скорости»
Путин: Только Макрон ответил на предложение ввести мораторий на распространение ракет
В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией
США ввели санкции против семи российских компаний и 17 граждан России и Украины
В Индии режиссер призвал женщин «готовиться» к нападению насильников и не сопротивляться