Старость не радость: как работает anti-aging-диагностика

Кроме паспортного возраста, у каждого человека есть биологический: он показывает, насколько хорошо работают разные системы организма и какой ресурс у них есть в запасе. И хотя лекарства от старости пока не изобрели, замедлить многие процессы, негативно влияющие на активность и долголетие, современная медицина в состоянии. О том, какие анализы помогут измерить биологический возраст, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» – доктор биологических наук, иммунолог Оксана Гизингер.

Хотя само по себе старение – это генетически обусловленный процесс, его могут ускорять, и очень значительно, внешние факторы. К ним относятся стрессы, недостаток физической активности, несбалансированное питание, уже имеющиеся хронические заболевания, гормональные нарушения. Выявить их на ранней стадии или вовремя обнаружить факторы риска – значит получить понимание, с какими именно проблемами можно начать бороться уже сегодня, чтобы отодвинуть наступление старости.

Для определения скорости старения ученые разработали целые панели биомаркеров – основных параметров жизнедеятельности, на которые можно повлиять с помощью лекарственной терапии, изменения образа жизни и уровня физической активности. Они делятся на разные группы: некоторые характеристики – физические (их можно измерить на приеме у врача или самостоятельно), другие – биохимические (и отследить изменения в них получится только при помощи лабораторной диагностики).

Когнитивные возможности

• Комплексная оценка памяти, обучаемости, неврологической и поведенческой функции.

• Скорость речи.

Опорно-двигательный аппарат

• Мышечная сила: кистевая сила сжатия.

• Ловкость и координация пальцев рук.

• Локомоторная функция: тест «Встань и иди» (подняться со стула, пройти 3 метра, развернуться, вернуться и сесть на стул).

• Скорость походки.

• Способность сохранять равновесие, стоя на одной и двух ногах.

Антиоксидантный статус

• Анализы на ферменты антиоксидантной системы: супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза.

• Измерение уровня витаминов Е и А, селена, цинка, фосфора.

В организме постоянно образуются свободные радикалы – так называют неустойчивые молекулярные частицы, на внешней оболочке которых есть непарные электроны. Чтобы компенсировать дисбаланс, такие частицы «отрывают» недостающий электрон от соседних молекул. Накопление свободных радикалов приводит к преждевременному старению: в результате цепной реакции, которую они запускают, развивается окислительный стресс – состояние, при котором повреждаются белки, липиды и ДНК, из которых состоят клетки. Организм защищается от окислительного стресса при помощи собственных антиоксидантных систем – для их полноценной работы человек должен получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Поддержание хорошего антиоксидантного статуса помогает не только сохранить молодость, но и снизить риск многих серьезных патологий: рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, ухудшения зрения и памяти.

Эндокринная система

• Гормональный профиль: анализы на гормоны щитовидной железы, половые гормоны, кортизол, ), соматотропин, инсулиноподобный фактор роста.

Гормоны управляют работой всего организма – рецепторы к тем или иным гормонам есть в каждом органе и ткани человеческого тела. Они влияют не только на внешний вид, активность, и самочувствие, но и состояние здоровья в целом. С возрастом развивается дефицит половых гормонов: менопауза у женщин и андропауза у мужчин. Эти и другие нарушения гормонального фона могут повлечь за собой проблемы с кожей и волосами, снижение либидо и угасание репродуктивной функции, появление хронической усталости, развитие многих болезней – от диабета и остеопороза до онкологических заболеваний и старческой деменции.

• Метаболизм глюкозы: анализы на уровень глюкозы и гликированный гемоглобин.

Хотя нарушения углеводного обмена могут начать развиваться в любом возрасте, сахарный диабет 2 типа часто ассоциируют именно со старостью. Это заболевание относится к хроническим болезням, которые можно предотвратить: для этого нужно контролировать уровень глюкозы и отслеживать первые изменения обмена веществ, такие как преддиабет.

Соматические функции

• Антропометрия: мышечная масса, минеральная плотность костной ткани, окружность талии, индекс массы тела.

• Дыхательная система: объем форсированного выдоха за первую секунду.

• Сердечно-сосудистая система: артериальное давление, анализы для оценки липидного профиля.

Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых «возрастных» групп патологий. Чаще всего такие болезни развиваются из-за нарушения обмена липидов – разных фракций холестерина. Анализы на жирные кислоты, липиды, холестерин высокой, низкой и очень низкой плотности рекомендуется сдать уже по достижении 20-летия. Если отклонений не обнаружится, повторить исследование можно уже после 40 лет, а в дальнейшем, если результаты соответствуют норме, проходить его каждые пять лет. Забывать об этих анализах не стоит: снизить холестерин в крови – задача, посильная для каждого, а восстановить сосуды, разрушенные атеросклерозом (холестериновыми бляшками в их стенках) – практически неразрешимая.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»