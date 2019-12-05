Это год затмений, карьерного роста и удачных браков: Гороскоп-2020 от звездных астрологов

Астролог «Давай поженимся!» Василиса Володина сообщила: «В 2020-м году, какой месяц ни возьми, небеса непременно преподносят что-то интересное. Январь – лунное затмение. Февраль – 1-я ретроградность Меркурия, захватывающая и начало марта. Май - ретроградность Венеры. Июнь вообще полное безобразие – затмения, опять Меркурий ретроградный, а Венера еще ретроградная и т.п. Затмения и ретроградности нельзя отменить. Все дела не отложишь. Нужно просто учитывать, что эти факторы есть. И выстраивать свою жизнь с учетом их влияния. Невесело, но факт - просто хороших дней у судьбы не будет. Их нужно завоевывать своим терпением, старанием, осторожностью или смелостью – усилиями. Но мы способны на это!»

Астролог Анна Вакулевская специально для кp.ru составила прогноз на 2020.

Анна Вакулевская и Вячеслав Зайцев. Фото: Личный архив

Овен

Главное направление года - на карьерный рост и улучшение социального положения. Много шансов продвинуться по карьерной лестнице, можно рассчитывать на покровительство влиятельных персон.

Телец

Тельцов не подведет интуиция в 2020 году. Они смогут вдохновлять и правильно направлять и себя, и окружающих. Будут удачны путешествия, взаимоотношения с иностранцами обещают быть выгодными во всех отношениях.

Близнецы

В 2020-м году Близнецы будут очень проницательными. Возможно получение финансовой выгоды от брака, взаимоотношений с партнером, получение наследства. Удачный год для бизнес-проектов.

Рак

Очень интересный год в плане перспектив и расширения рабочих и партнерских связей. Благоприятный год для вступления в брак. В этот период звезды на стороне Раков, чья работа связана с творчеством, связями с общественностью. Хорошее время, чтобы разрешить в свою пользу давние юридические проблемы.

Лев

На службе прибавится обязанностей, а вместе с тем будет расти уважение коллег и начальства. Если есть проблемы со здоровьем, то их можно благополучно решить в течении 2020 года.

Дева

2020 год - хороший период для Девы. Возможны романтические знакомства, начало долгосрочных любовных отношений. У тех, кто в браке - взаимоотношения с партнерами налаживаются. У Дев появится много поводов для оптимизма. Один из источников положительных эмоций - общение с детьми. Благоприятный год для тех, кто давно мечтает о пополнении в семье.

Весы

Если были проблемы во взаимоотношениях с родными, то в следующем году они наполнятся гармонией. Появится много счастливых шансов для вступления в брак, улучшения жилищных условий, переезда в другие страны. Прибыль хорошо инвестировать в недвижимость, строительство и сельское хозяйство.

Скорпионы

Смогут проявить в лучшем виде свои профессиональные качества, а поэтому прибавятся шансы на карьерный рост. Вам перестанет мешать общественное мнение, благодаря этому, появятся шансы изменить жизнь. Через путешествия можно получить важные открытия и знания, которые повлияют на будущее. Благоприятный период для установления прочных связей с братьями, сестрами и другими родственниками. Кто был в ссоре - отличный период помириться.

Стрелец

Откроются новые возможности улучшить материальное положение и хорошо заработать. Деньги будут сами приходить в руки - Скорпионы не упустят этой возможности. Хороший доход они получают во многом верной интуитивной оценке ситуации. Следует остерегаться чрезмерной расточительности, потому что аппетит появляется во время еды.

Козерог

Это ваш год! Козерогов будет отличать оптимистичный подход к самым разным обстоятельствам. Они стремятся быть в гуще событий, а не убегать от людей и знакомств. Это приведет к лидерству. Отличное время для духовного совершенствования и выработке новой жизненной философии.

Водолей

Год переоценок, самоанализа, а значит серьезных перемен. Много времени Водолеи будут проводить в одиночестве, это поможет духовно развиваться. Рекомендуются дальние путешествия, в которых много шансов для встречи с духовным наставником.

Рыбы

У Рыб появятся влиятельные знакомые, новые друзья, которые помогут в нужный момент. Следует быть осмотрительными в отношении незапланированных трат. Появится интерес к общественной деятельности, который не стоит игнорировать.