Путин обнял Деда Мороза, спасающего больных детей

Год назад в кулуарах форума «Доброволец» Владимира Путина попросили снять с «Елки желаний» акции «Мечтай со мной» одну из просьб, присланных тяжелобольными детьми. Он забрал все пять остававшихся в этот момент конвертов и все просьбы выполнил. В этом году у него возможности для такого размаха не было. Бумажных открыток-шариков на елке висело много, но и желающих снять их вокруг хватало — перед тем, как перейти к исполнению желаний, Путин пообщался с волонтерами различных добровольческих организаций.

Ему показали систему мониторинга выполнения обращений, поступивших на "Прямую линию" в 2019 году.

- Мы получили сейчас 1,2 миллиона сообщений, они загружены в систему и розданы в наши штабы всех 85 субъектов, - рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. - Вопросы берутся в работу, волонтеры выезжают, связываются с людьми и пытаются разобраться в их проблемах. В настоящий момент обзвонили порядка 72 тысяч человек, сейчас у нас 6 тысяч решенных вопросов.

Главу государства попросили придумать название программе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748024" frameborder="0"></iframe> Путин обнял Деда Мороза.Президент поблагодарил волонтера, организовавшего службу Деда Мороза, выезжающего к больным детям

- «Прямая линия. Продолжение», - не стал долго думать Путин.

Пользуясь случаем, президенту передали просьбу 96-летнего ветерана из Ейска, который хотел бы попасть на Парад Победы.

- Считайте, что уже пригласил, - согласился Путин. - Передайте ему, пожалуйста, что я его лично приглашаю. Дадим ему хорошее почетное место, так, чтоб удобно было сидеть и он все видел.

Волонтер Владимир Смирнов из Иваново организовал «службу Деда Мороза», с 2002 года выезжающего к больным детям.

- Самые сложные для меня «последние выходы». Недавно был случай, пришел к мальчику, он уже ни с кем не общался, но на нас реагировал, - рассказал Владимир про смертельно больного 10-летнего Лешу. - И он шепнул мне на ухо «Дед Мороз, я в тебя верю!» А через две недели его не стало.

- Можно я вас обниму? - спросил Путин и действительно обнял «Деда Мороза».

Волонтеры, помогающие бездомным, попросили главу государства проработать возможность закрепления понятия "уличная медицина".

- Вам нужен статус, легализация? Хорошо, я подумаю, - согласился президент. - Хотя правильнее, конечно, этих людей с улицы вообще забирать, их социализировать, чтобы они назад вернулись в общество. Но если такое явление, с этим надо работать.

Волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина пригласила Путина принять участие в одной из экспедиции поисковиков.

- В преддверии юбилея Победы мы хотели бы открыть поисковый сезон нашей студенческой "Вахты памяти" в апреле около города Керчь, - пояснила она.

- Я постараюсь, дело очень важно для нас и для будущих поколений, - пообещал глава государства. - Память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков.

На Елке желаний Путину досталась открытка от 10-летнего Андрея Кочетова из Ставрополья, мечтавшего побывать в Красной Поляне.

- Чего же тут сложного? - удивился президент.

Он хотел снять еще один «шарик», но тут с разных сторон начали тянуться волонтеры, разбиравшие просьбы детей, и Путин остановился, дав и другим поработать Дедами Морозами. "Елки желаний" с просьбами более чем 2000 детей в этом году будут установлены во многих госучреждениях, включая Кремль, Госдуму, Белый дом.

Выступая перед участниками форума, президент наградил наградил победителя Всероссийского конкурса "Доброволец России" Инессу Клюкину из Татарстана.

- Хочу проинформировать, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса, - объявил Путин. В 2019 году грант составлял 45 миллионов рублей. - Общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее, это в полной мере относится и ко мне.