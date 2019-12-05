У Общества "Динамо" новый руководитель

В Москве под председательством Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева прошла XX внеочередная Всероссийская конференция Общества «Динамо».

- Делегаты по просьбе Владимира Стржалковского проголосовали за досрочное прекращение его полномочий в качестве председателя Общества «Динамо» и избрали на этот пост Анатолия Гулевского. Кроме того, внесены изменения в состав Центрального совета организации, - сообщили в МВД России.

В ведомстве отметили, что Анатолий Гулевский занимает руководящие должности на протяжении почти 25 лет. Четыре года назад был избран председателем Волгоградской областной организации Общества «Динамо», спортсмены которой показывают высокие результаты. По инициативе Анатолия Гулевского в регионе начали проводиться мероприятия по вовлечению в занятия спортом детей из неблагополучных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию.