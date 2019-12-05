Таксистов выманивают на забастовку против агрегаторов обещаниями и угрозами

В первых числах декабря во многих городах России прошла массовая забастовка водителей такси. География впечатляет: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Самара, Тула, Владимир, Ульяновск, Ростов… Правда, если дело доходит до пикетов, они оказываются немногочисленны, человек 20-30.

Зато в соцсетях у идеи бойкота агрегаторов тысячи сторонников. В тематических чатах организаторы протеста расписывают нечеловеческие условия работы таксистов. Мол, чтобы получить 5 тысяч рублей, нужно провести за баранкой 14 часов. И то из этих денег надо купить бензин и оплатить аренду машины.

- Правда, все так плохо? - спрашиваю у водителя. Ради этого разговора раскошелился на такси от работы до дома.

- Да нормально, - настороженно отвечает таксист, на бейджике у которого значится имя Улугбек и замолкает.

Но минут через 15 сам возвращается к этой теме:

- Мы бы и не работали тут, если бы так плохо было. Возмущаются люди, которые работать не хотят. А если по нормальному графику выходить, на все хватит.

Идеологи протеста открыто выступают против агрегаторов такси. Якобы они забирают ощутимую часть выручки и ставят такие низкие цены на заказы, что рука не поднимается ключ зажигания повернуть. Хотя вряд ли кто-то будет спорить, что сейчас такси доступны как никогда. В Москве семья из трех человек может потратить 120 рублей на автобус от метро до дома, а может вызвать машину за 100 рублей.

- Если увеличить цену поездки, даже не намного, половина клиентов «отвалится», - уверен председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

Но далеко не все пассажиры заметили какой-то бойкот. В дни акции не зафиксировано пиковых нагрузок в основных агрегаторах, да и цены вверх не подскочили, как это обычно бывает, когда машин меньше, чем желающих куда-то уехать.

- А чего бастовать? Наоборот, сейчас самое время работать! - усмехается разговорчивый таксист Валерий, который подвозит меня до работы. - Эффект от всех этих метаний минимальный. Я не видел ни вчера, ни сегодня ни одной машины, например, «Яндекс.Такси», которая бы просто стояла. А те, кто повелся на уговоры агитаторов, только себе хуже сделали. На их место завтра же придут новые люди. Придут, потому что в такси можно нормально заработать, если не халтурить, а пахать.

Таких, как Валерий бастующие, мягко говоря, не любят. Их «наказывают» ложными вызовами, когда таксист приезжает на заказ, а его отменяют, а грозят и вовсе кирпичом в лобовое стекло.

- Я бы не стал бросаться какими-то крупными словами вроде «забастовки» или «бойкота», - говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. - Все происходящее больше похоже на грязную борьбу агрегаторов такси друг с другом. Просто грязные приемы в конкурентной борьбе. Печально, что инструментами в этой борьбе оказываются обычные люди.

Как бы то ни было, протестная волна, если она и была, уже схлынула. В основном чате бастующих от нескольких тысяч участников осталось несколько сотен. Но админы не унимаются.

- Мы проголосовали за акцию выходного дня которая будет проходить каждый понедельник на постоянно основе, - написал в четверг утром Руслан (орфография и пунктуация автора сохранены).

Разочарование таксистов понять несложно. Никакого выхлопа от «забастовки» не случилось — ее почти никто и не заметил. А те, кто подпал под очарование массовиков-затейников, по сути лишились заработка: стоя на месте денег не получишь. А тем временем долги растут, ведь многие таксисты выкупают машины у таксопарков или ездят на купленных в кредит авто.