Птичка к празднику

Рассказываем о самых лучших вариантах для новогоднего ужина.Как выбрать?

ГУСЬ

Самая рождественская птица в России, которая издревле украшала праздничный стол. У гуся темное, сочное и ароматное мясо - может, не самое диетическое, но невероятно вкусное! Классика праздничной кухни - гусь, запеченный в духовке. Но вы также можете приготовить жаркое с картофелем или наваристый суп. Гусь хорошо сочетается с такими приправами, как ягоды можжевельника, розмарин, чеснок, орегано, черный перец.

Как выбрать?

Самые лучшие гуси - молодые, не старше 6 месяцев. Как определить возраст гуся? В первую очередь взгляните на его лапы - перепонки должны быть бледно-желтыми и мягкими, с мелкими чешуйками. Жесткие и яркие перепонки - признак почтенного возраста. Обращайте внимание и на размер птицы: чем крупнее гусь, тем он старше. Поэтому при любых сомнениях берите тушку поменьше - ее и готовить будет проще. Оптимальный вес - 2 - 4 кг.

ПЕРЕПЕЛКИ

Сегодня перепелов редко стреляют в лесу - их в основном выращивают на фермах, как кур. Эта маленькая птичка обладает нежным, но нежирным мясом, и готовить ее просто. Перепелка подходит для жарения, запекания, тушения, приготовления на гриле, из них также получается отличная начинка для пирогов. Вкус перепелки хорошо оттеняют паприка, молотый имбирь и чеснок. Единственный минус - размер перепелки. Она очень миниатюрна, поэтому на порцию требуется 2 - 3 птички.

Как выбрать?

Перепелок чаще всего продают замороженными, по 4 - 5 штук в упаковке. Прежде чем купить птичку, внимательно рассмотрите ее - кожа перепелки должна быть светлой - желтой или розоватой, без пятен и разрывов. Если перепелка выглядит синюшной или серой, лучше поискать что-то еще - скорее всего, она неправильно хранилась и провела в морозильнике долгие месяцы.

КУРИЦА

В курице хорошо то, что мы точно знаем, как ее готовить, и шансы испортить блюдо стремятся к нулю. Поэтому эта птица - самый лучший выбор для тех, кто не готов тратить время и деньги на эксперименты с непредсказуемым результатом. Фаршированная курица в духовке - отличное праздничное блюдо. Для начинки можно использовать рис с сухофруктами, гречку с грибами или кислые яблоки. Кроме того, курица стоит недорого.

Как выбрать?

Качественная курица имеет розоватую кожицу с бледно-желтым жиром. Если шкурка желтая, это значит, что курица уже немолода. Для торжественного обеда лучше купить охлажденную - при запекании такое мясо останется нежным и сочным, а вот замороженное может получиться суховатым. Чтобы не рисковать, лучше приобрести курочку от известного производителя. Например, новинку от «Петелинки» - тушку для запекания. Покупая эту курицу, вы точно знаете, что приобретаете молодую птицу, выращенную на натуральном корме, без гормонов и стимуляторов роста.

ФАЗАН

Эта птица - редкость на прилавках наших магазинов, зато их можно заказать через интернет у мелких фермерских хозяйств. Если вы купите эту птицу, то уж точно сможете удивить гостей. Мясо фазана относительно жесткое, хотя и сочное, темное, с привкусом лесных ягод. На вкус любой птицы влияет ее рацион. Фазаны же в дикой природе едят ягоды и побеги, что придает их мясу своеобразный лесной привкус. Как готовить фазана? У сырого мяса имеется специфический запах, который может отпугнуть аппетит, если вы впервые имеете дело с приготовлением блюда из фазана. Чтобы избавиться от запаха, нужно просто замочить тушку фазана в обычной воде примерно на 3 - 4 часа. А потом потушить с овощами, запечь в духовке или зажарить на вертеле. Опытные повара запекают фазана в промасленном пергаменте, чтобы не пересушить эту капризную птицу.

Как выбрать?

Вольерные фазаны, которых разводят фермеры, ничем не уступают дикому фазану во вкусовых качествах. Вес птицы - 1,5 - 2 килограмма. Не берите более крупных фазанов, они слишком старые. У фазана кожица белого цвета, как и у курицы, но мясо в сыром виде темно-красного цвета в отличие от имеющей розовый цвет курятины.

ИНДЕЙКА

Пожалуй, индейка - самый подходящий вариант для тех, кто хочет подать к праздничному столу что-то необычное и очень диетическое, но опасается кулинарных экспериментов. Готовить индейку так же просто, как курицу. Обычно индейку запекают целиком в духовке, но стоит учитывать, что так тушка будет готовиться очень долго. Если не хотите ждать, купите ножки или бедрышки и запеките их в фольге - такое блюдо, нарезанное ломтиками, будет очень вкусным и в горячем, и в холодном виде.

Как выбрать?

Покупайте крупную птицу - индейка вкуснее всего в весе 5 - 8 кг. Более крупные индюшки, как правило, довольно старые, и мясо у них не такое нежное. Совсем молодые индюшата нежные, но их вкусу недостает выразительности. Цвет кожи должен быть ровного светло-розового оттенка. Без синюшних разводов и без желтого налета.

УТКА

Хотя внешне утка и похожа на гуся, но вкус у этой птицы другой. Для запекания подходит только умеренно упитанная тушка: слишком тощая будет жесткой и волокнистой, а слишком жирные экземпляры обладают сильным привкусом - избыточный жир меняет аромат мяса при приготовлении. Утку можно запекать целой тушкой в духовке и жарить на сковороде с луком и овощами. Особенно она хороша с гречневой кашей или яблоками.

Как выбрать?

Мясо утки темное и сочное, хотя и немного менее жирное, чем гусиное мясо. Утки немного мельче гусей - тушка молодой птицы в среднем весит 1,5 - 2,5 кило. Лучший возраст - 5 - 8 месяцев. Определяют возраст утки по клюву - если он гибкий, то птица молодая.