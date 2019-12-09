В России появилось первое мобильное суперприложение как в Китае

В России появилось первое мобильное суперприложение (SuperApp). Это аналог китайского WeChat, которым пользуются больше миллиарда человек в мире. Разработчиком первой отечественной версии стал банк «Тинькофф». Суперприложение – это мобильное приложение, в котором сосредоточено множество функций и сервисов в различных сферах, не только банковской, но и в сферах услуг, быта, досуга и т.д. Фактически, в суперприложениях современные пользователи могут решать десятки, если не сотни вопросов – от оплаты штрафов – до покупки цветов и билетов в кино с кэшбэком.

В последнее время IT-отрасль задавалась вопросом – кто выпустит первое российское суперприложение, как в Китае? Среди основных кандидатов назывались (или они сами заявляли о своих амбициях и о том, что ведут работу над суперприложением) крупнейшие российские IT или банковские компании – Яндекс, Сбербанк, MailRu Group, Тинькофф и тд.

На первом этапе в суперприложении Тинькофф появятся все существующие сервисы этой финансовой экосистемы, а затем к платформе через магазин мини-приложений смогут подключаться другие компании. Таким образом сформируется маркетплейс, где внешние партнеры будут предлагать клиентам банка свои товары и услуги. Соглашения с крупнейшими игроками в основных сферах уже достигнуты (см. «Кстати»).

- Наше мобильное приложение - это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat на финансовом рынке с партнерскими сервисами и услугами, - говорят в Тинькофф. - В отличие от других российских экосистем мы пошли по собственному пути – не стали массово скупать бизнесы, а привлекли в наш суперэпп по принципу win-win лучших на рынке партнеров, разделяющих качество и ценности Тинькофф. При этом нашими партнерами будут бизнесы любого уровня - от Instagram-блогеров до крупнейших российских B2C компаний.

Интересно, что свою финансовую и потребительскую экосистему строит также Сбербанк, который также называется среди кандидатов на запуск еще одного суперприложения с множеством сервисов. Правда, в отличие от Тинькофф, Сбербанк предпочитает покупать интересные ему компании, счет которых уже идет на десятки.

В Тиньнкофф говорят, что выгода для бизнеса, который подключится в его суперприложению, будет обоюдной. Крупный, средний и малый бизнес, подключившись к суперприложению, получит самых подходящих для себя клиентов. А клиенты, в свою очередь, будут получать только те предложения, которые ему подходят в данный момент.

- Например, обнаружив, что человек покупает свадебные кольца, мы покажем ему в наших «Историях» или через голосового помощника Олега предложения, которые также могут быть ему интересны: подборку лучших ресторанов с банкетными залами, свадебные товары и лучших кондитеров, которые делают торты на заказ, - говорят в Тинькофф. - Покажем варианты свадебного путешествия через наш собственный трэвел-сервис (если нужно - в рассрочку от наших партнеров) по лучшим ценам. Или варианты бронирования автомобиля и отелей, страховку для поездки, маршруты экскурсий, рестораны. Расскажем, как получить tax free в зарубежных поездках, другие способы сэкономить и т.д. И все это – с отличным кэшбэком!

Подключившиеся партнеры будут интегрироваться с другими сервисами и финансовыми продуктами экосистемы Тинькофф - например, POS-кредитованием. Так, покупатель сможет приобрести всего в несколько кликов товар от партнера-ритейлера в кредит от Тинькофф прямо в маркетплейсе. Получить кредит наличными для крупных покупок или карту All Airlines с приветственными милями, чтобы оформить в рассрочку тур от партнера.

В рамках таких интеграций суперприложение также будет выстраивать сервисы Тинькофф и предложения партнеров в сквозные сценарии. Например, сам предложит вызвать такси или выбрать и заказать букет цветов, если клиент забронирует в ресторане столик на двоих. А уже в самом ресторане через голосового помощника или пуш-уведомление напомнит о возможности оставить чаевые через CloudTips (сервис Тинькофф для чаевых, донатов и пожертвований).

Как заявили КП в пресс-службе Тинькофф, первое российское суперприложение уже доступно в бета-версии для платформы iOS, а на следующей неделе будет запущена уже официальная версия для всех пользователей iPhone, а до конца года – и для Android.

КСТАТИ

В суперприложении Тинькофф уже есть или появятся такие направления:

- Билеты в кино, театры, на концерты, заказ столиков с кэшбэком

- Агентство путешествий: авиа и жд-билеты, авто, отели, туры с кэшбэком и в рассрочку

- Шопинг и онлайн-заказ продуктов, книг, одежды/обуви, техники и т.д.

- Досуг и городские развлечения (квесты, экскурсии, лекции, выставки, мастер-классы и т.д.)

- Фитнес и спорт

- Доставка готовой еды и цветов

- Детские товары и услуги

- Транспорт, логистика, каршеринг

- Здоровье, медицина, красота

- Клининг