Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого лимита с 20 до 10 км/ч

- МВД России выступает против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, - заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в разговоре с журналистами после XX внеочередной Всероссийской конференция Общества "Динамо", где он представил нового председателя Владимира Стржалковского.

К такому решению эксперты МВД России пришли еще в начале текущего года на правительственной комиссии,которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения.

- При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях", - заметил в разговоре министр.

Затронули коллеги тему, которую ранее поднял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он поручил правительству и МВД проанализировать правила установки переносных камер, фиксирующих нарушение ПДД.

- В обществе сложился стереотип о том, что все, происходящее на дорогах, напрямую касается ГИБДД и МВД РФ. Это не так.

ГИБДД и МВД отвечают за безопасность дорожного движения и за снижение аварийности. Что касается вопросов эксплуатации устройств фото-видеофиксации правонарушений на дорогах - к этому МВД не имеет отношения", - отметил глава МВД России.

Министр также подчеркнул, что ведомство "не имеет никакого отношения и к перераспределению финансовых средств, полученных от взимания штрафных санкций за нарушение ПДД" с помощью камер.

- Установкой и дальнейшей эксплуатацией подобных технических средств занимаются власти регионов. Они заключают договора с коммерческими структурами об установке и эксплуатации этих устройств на автомагистрали. После этого часть

средств, полученных от штрафных санкций, идет в региональные бюджеты, а часть средств - в бюджеты этих коммерческих организаций. В этой цепочке сотрудников министерства нет. Мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться", - объяснил министр.

Кстати, неожиданно выяснилось, что именно МВД России предупреждает автомобилистов о появлении новых видеокамер на магистралях.

- После поручения президента России Владимира Путина в июне текущего года о том, что необходимо внимательнее относиться к местам установки подобного рода устройств, МВД отреагировало на это. На интерактивной карте на сайте ГИБДД мы обозначили участки, оборудованные устройствами фиксации. Этой картой пользуется целый ряд навигационных систем, а, соответственно, и автомобилисты", - признался Колокольцев

По информации ведомства, в ближайшем будущем Минтранс предоставит МВД России рекомендации, которые позволят Госавтоинспекции согласовывать и контролировать места размещения подобного рода установок.