США ввели санкции против хакеров из России

В Министерстве финансов США заявили о введении санкций в отношении шести российских компаний («Бизнес-Столица», «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО», «Вертикаль» и «Юником») и группы хакеров Evil Corp. (второе название Dridex Gang). Все они связаны с кибербезопасностью. Также в санкционный список попали 12 россиян и граждане Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.

По мнению американских властей, все эти люди подозреваются в киберпреступлениях. Активы этих лиц и организаций в американской юрисдикции будут заморожены, а гражданам США будет запрещено проводить с ними сделки.

- Evil Corp использовала вредоносное программное обеспечение Dridex для заражения компьютеров и сбора учетных данных сотен банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах. Это привело к краже более 100 млн долларов. Это вредоносное программное обеспечение нанесло миллионы долларов ущерба американским и международным финансовым учреждениям и их клиентам, - говорится в заявлении Минфина США.

Американские власти утверждают, что якобы с 2017 года хакерская группировка Evil Corp, которой руководил 32-летний украинец с российским гражданством Максим Якубец, оказывала помощь российскому правительству, работала на ФСБ, «добывая конфиденциальные документы при помощи кибератак».

Глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Evil Corp одной из самых серьезных и могущественных хакерских объединений в сфере киберпреступности.

Сегодня в США Максим Якубец был заочно арестован, а Госдеп в свою очередь объявил о награде в 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать лидера Evil Corp.