Операция «ликвидация»: как идет крестовый поход на хостелы и посуточные квартиры

ПОЗВОНИЛ КЛИЕНТ - ОКАЗАЛСЯ ПРОКУРОР

…На эту историю я натолкнулся практически случайно - разговорился с соседом, который сдает свою квартиру посуточно.

- Смотри, что в мире делается, - сказал он и показал мне чат, где общаются его коллеги - переписываются, шлют друг другу голосовые сообщения.

Оказывается, едва только высохли чернила на недавнем постановлении правительства РФ (том самом, которое наделало так много шума: о запрете оказывать гостиничные услуги в жилых домах), как прокуратура и полиция тут же выдвинулись в жилсектор. Выявлять хостелы в квартирах, сдающихся посуточно.

Вот что рассказал коллегам Сергей, хозяин и управляющий нескольких квартир в областном центре.

- Позвонили как клиенты, запросили квартиру. Пришли - оказалось, из прокуратуры. И участковый с ними. Расспросили администратора, где еще мы сдаем, давно ли работаем. А на другую квартиру и ходить не стали. Позвонил мужик. Нужна квартира, говорит. Хорошо, говорю, приезжайте. Ему, видно, неохота ехать, он говорит: а вот я из местной прокуратуры, нам генеральная дала задание провести проверку. Ну выслал я ему документы, которые просил...

Интересовали проверяющих в первую очередь свидетельство о регистрации в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя, а еще типовой договор с клиентами. Для чего - понятно. Искали, нет ли там записей со словами «гостиница», «хостел», «отель», «гостиничные услуги» - после изменений в Жилищном кодексе всего этого в жилых домах быть не должно.

- У меня все ровно, - делится довольный Сергей. - Еще в начале года, как только петух клюнул и появились первые звуки от Хованской (Галина Хованская - председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, инициатор закона против хостелов, хочет запретить и посуточную аренду квартир. - Ред.), я документы переписал. Теперь у меня ни слова про гостиницы. Даже из рекламы убрал все, что можно трактовать как гостиничные услуги: предоставление постельного белья, уборку во время проживания, организацию трансфера. Хотя по факту, конечно, все это у меня есть. Но думаю, отбился...

Под раздачу попали не только густонаселенные хостелы, но и аккуратные квартиры для туристов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В БОРЬБЕ ЗА ВЫЖИВАНИЕ МИНИ-ОТЕЛИ МАСКИРУЮТСЯ ПОД КВАРТИРЫ

Штука в том, что принятые с 1 октября этого года изменения в жилищном законодательстве и все последующие документы, включая упомянутое правительственное постановление, изложены настолько туманно, что даже специалисты затрудняются дать четкий ответ на прямой вопрос: как правильно сдавать квартиры на короткие сроки, чтобы не стать нарушителем закона.

- Постановление правительства не запрещает посуточную сдачу квартир, - говорит замглавы Минстроя Никита Стасишин. - Собственник вправе распоряжаться своим имуществом.

Хорошо. А постель он может предоставить своим квартирантам? А полотенца? Фен оставить в квартире? Аптечку? А если все это находится в квартире, которая сдается на год, - это тоже нарушение?

И тут все, не только чиновники, но и матерые юристы, начинают чесать затылки. Потому что все перечисленное входит в набор гостиничных услуг. А их, как уже говорилось, оказывать нельзя. Кстати, с пылесосами и стиральными машинами полегче - эта техника хоть и подороже фена, но в перечень гостиничных услуг не входит.

И там и там предоставляют постель, полотенца, мыло - а это уже гостиничные услуги. В жилых домах они запрещены. Фото: airbnb.ru

Так как же проверяющим отделить чистых от нечистых?

- В первую очередь при проверках смотрят, в каком качестве люди сами себя рекламируют, - растолковал в беседе с «КП» председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Оказывается, некоторые так о себе и пишут: гостиницы в квартирах. Видимо, щеки надувают для солидности. Хотя некоторые владельцы жилья и правда прошли аттестацию и получили официальное свидетельство гостиницы категории «без звезд». До 1 октября это не было нарушением закона. Вот к таким, кто сам сознался, обычно и приходят.

В борьбе за существование мини-отели маскируются под обычные квартиры.

- Типичный пример - целый этаж или крыло на этаже на 4 квартиры, а в каждой квартире - по несколько номеров, как правило, при этом делается перепланировка. Иногда, неузаконенная, - поясняет Мохов.

Кстати, наличие специфической перепланировки - тоже один из признаков, по которым правоохранительные органы определяют, что это не просто квартира, а номера.

НОВЫЙ ЗАКОН МОЖЕТ СМЫТЬ ЧЕРНОМОРСКИХ КУРОРТНИКОВ

Для многих жителей курортных городов в Крыму и Краснодарском крае бизнес по сдаче жилья в аренду - единственное средство существования. Это даже стало своего рода образом жизни, налаженным еще с советских времен. Теперь этот мир может рухнуть.

Выбираю в интернете домашний отельчик посимпатичнее и звоню.

- Нет, у нас никаких проверок не было, - отвечает Анастасия, хозяйка одноименного гостевого дома. - Но чего мне бояться - у меня же не многоквартирный дом, а частный сектор.

А вот это заблуждение. Мини-гостиницы, расположенные в индивидуальных жилых строениях, - это также зона риска. Они тоже, если формально следовать новому закону, не имеют права на жизнь. Казалось бы, есть выход из положения - перевести здание в нежилой фонд. Но на практике, говорят специалисты, это практически невозможно.

- Для этого нужно и землю перевести в коммерческую категорию, - объясняет Мохов. - Потому что земля, на которой стоит дом, имеет четкое назначение - для индивидуального жилищного строительства, ИЖС. Поменять ее назначение гораздо сложнее, чем, например, переводить помещение на первом этаже многоквартирного дома из жилого фонда в нежилой. Если следовать закону, то такие домашние отели должны быть закрыты. Но тогда местные жители окажутся без доходов, а отдыхающие - без мест. В некоторых приморских городках 80% всего коечного фонда находится в частном жилье.

УЛОВКА ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОСУТОЧНЫХ КВАРТИР

В объявлениях на туристических порталах и в памятках, которые размещают в квартирах, некоторые хозяева предусмотрительно пишут: «Уважаемые гости! Помните, что это не гостиница, а квартира, такая же, как и ваша. Просьба бережно относиться к имуществу, уходя выключать свет и воду».

И все - любому проверяющему ясно, что никакой это не отель.

Современным отелям туристы предпочитают фасадные сталинки. Фото: airbnb.ru

МОНОЛОГ УЧАСТКОВОГО

«Пока практика не наработана, но привлекаем за незаконное предпринимательство»

- Я многократно участвовал в таких проверках, - рассказал «КП» один из столичных участковых. - Они и до изменения законодательства проводились, и, как правило, мы это делаем, когда приходят жалобы от жителей - не только на хостелы, но и на квартиры, которые сдаются в посуточную аренду. Даже когда нет нарушения закона о тишине или о курении. Постоянно меняются люди - одно это может тревожить соседей. Я вызываю хозяина и объясняю, что в соответствии со ст. 17 Жилищного кодекса РФ использование жилого помещения для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности не допускается, если это нарушает права и законные интересы других граждан. Ограничиваюсь предупреждением, что это незаконная предпринимательская деятельность. Если жалобы не прекращаются - передаю материалы в суд. Можно даже и не упоминать о незаконности оказания гостиничных услуг. Но наказания владельцам квартир выносят мягкие или вообще не наказывают.

РАССКАЗ ПРОКУРОРА

«Смотрели, выдается ли постель, посуда, мыло...»

- Да, мы начали такие проверки, - подтвердил «КП» сотрудник прокуратуры одного из сибирских городов. - Есть несколько признаков гостиничных услуг: например, выдается постель, посуда, мыло. В совокупности с этим как дополнительный признак считается невозможность снять квартиру на длительный срок. Еще один критерий:: — тот смысл, который, как мы понимаем, вкладывал законодатель, вводя это новшество::::::::::::::::::: — необходимо обезопасить жителей. Соседям неприятно, когда жильцы в квартире постоянно меняются. Но тут очень сложно определить баланс между интересами соседей и интересами собственника, который имеет право сдавать свою квартиру, в том числе и посуточно.

В случае выявления нарушений мы обычно выносим предписание об их устранении, а если оно добровольно не исполняется, то можем обратиться в суд с иском о принудительном прекращении такой деятельности или о переоборудовании помещения, если там была неузаконенная планировка.

НАГЛЯДНО

Минимальный набор гостиничных услуг

-Круглосуточное заселение

-Вручение корреспонденции

-Утренняя побудка по просьбе постояльца

-Ежедневная уборка, включая заправку постелей

-Смена постельного белья не реже 1 раза в 5 дней

-Смена полотенец 1 раз в 3 дня

-Предоставление утюга и гладильной доски

-Хранение ценностей в сейфе администрации

-Хранение багажа

-Вызов такси

-Туристическая информация, гиды-переводчики

-Вызов скорой помощи, пользование аптечкой

(Приложение к постановлению правительства РФ от 16.02.2019 № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» - Требования к гостиницам. Обязательный минимальный набор гостиничных услуг.)