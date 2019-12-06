Карацупа на елке, «Голубой огонек» и зеленый горошек из-под полы

Новый год в нашей стране - это больше, чем бой курантов, салют на Красной площади и загадывание желаний. У каждого из нас есть свои ностальгические приметы любимого праздника. Многие из них знает и помнит вся наша страна. Например, как заранее доставали в очередях и у спекулянтов шампанское, венгерский зеленый горошек, майонез провансаль в стеклянных баночках. А потом хранили и говорили домашним: «Не трогай, это на Новый год!» Или как подпевали за праздничным столом любимым артистам из «Голубого огонька».

Мы вспомнили, как это было.

50-е годы

Елка

Стеклянные бусы, разноцветная мишура и дождик. Еще сохранились советские патриотические игрушки из 30 - 40-х - звезды, дирижабли, ватные куклы и Деды Морозы, картонный «Карацупа с собакой» (сейчас он считается редкостью у коллекционеров и стоит от 100 - 150 тысяч рублей). На макушке елки - красная звезда.

Много самодельных украшений из белой и разноцветной бумаги: вырезанные снежинки, флажки, бусы-цепочки. А на потолок прикрепляли блестящий дождик. Для этого на одном конце закручивали смоченную в воде вату, которая намертво прилипала к побелке.

Еда

Оливье, селедка под шубой, заливная рыба. С 1952 года все эти и другие рецепты хозяйки часто берут из «Книги о вкусной и здоровой пище» с аппетитными цветными фотографиями празднично накрытых столов.

Фильм

«Карнавальная ночь» (1956 г.).

Фото: Кадр из фильма

60-е годы

Елка

Украшения показывали успехи СССР в космосе - ракеты, космонавты, спутники. Хит тех времен - игрушки на прищепках. Это были герои сказок, мультиков, животные, куклы в национальных костюмах республик. По-прежнему на ветках много сделанных вручную бумажных гирлянд, фонариков, настоящих конфет и орехов в фольге.

Еда

Салат мимоза и советское шампанское, мандарины, красная икра. На новогоднем столе в некоторых семьях бывали и пельмени, квашеная капуста, холодец.

Фильм

«Вечера на хуторе близ Диканьки» («Ночь перед Рождеством») (1961 г.).

На телевидении в 1964 году впервые под Новый год показывают «Голубой огонек», то есть знаменитая передача празднует в этом году юбилей - 55 лет.

70-е годы

Елка

Игрушки из бисера и стекляруса, стеклянные шары, овощи и фрукты, электрические гирлянды. Много сверкающего дождика и бенгальских огней. На ветках даже попадались красивые новогодние открытки, которые тогда сотнями тысяч подписывали и рассылали по всей стране.

Еда

Мандарины из Марокко с черной наклейкой в виде ромбика с надписью «Maroc», финский сервелат, шпроты, кофе, торт «Птичье молоко».

Фильм

«Джентльмены удачи» (1971 г.) и «Эта веселая планета» (1973 г.). Затем их вытеснил хит - «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975 г., первый показ 1 января 1976 г.). Традиционные новогодние обращения главы государства появились именно в СССР. Впервые народ увидел правителя в новогоднюю ночь 1971 года. В 23.50 Леонид Ильич Брежнев выступил по двум телеканалам и поздравил жителей страны с наступающим праздником.

Фото: Кадр из фильма

80-е годы

Елка

Ретроигрушки, оставшиеся от бабушек, модные яркие шары, сосульки, домики, снежинки. Многие ставят вместо живой елки искусственную.

Еда

Все для неизменного оливье, особенно зеленый горошек, майонез, колбаса. Фаршированные майонезом яйца. Вообще в блюдах - салатах, горячем, закусках - очень много майонеза.

Фильм

«Карнавал» (1981 г.), «Чародеи» (1982 г.).

Фото: Кадр из фильма

90-е годы

Елка

Китайские электрогирлянды, хлопушки и фейерверки, фигурки животных по гороскопу.

Еда

Продукты по талонам. В очередях и из-под полы приходилось доставать почти все для праздничного стола - курицу, зеленый горошек, майонез, шампанское, колбасу, рыбу.

Фильм

«Гардемарины, вперед!» (первый показ 1 января 1988 г. и ежегодные показы с 1990 г.).

Фото: Кадр из фильма

2000-е годы

Елка

Игрушки ручной работы, китайские украшения, светящие фигурки, ретро и винтаж. Роскошные искусственные елки со встроенными гирляндами. От настоящих порой не отличишь, даже есть с ароматом хвои.

Еда

Новогодний стол не меняется и спустя полвека - оливье, винегрет, холодец, селедка под шубой, шампанское, мандарины.

А те продукты, которые доставали, теперь можно купить свободно в любом магазине и даже в той же самой знакомой с детства упаковке. К примеру, торт «Птичье молоко» или сгущенку.

Из новинок - модные блюда, например, для поклонников ЗОЖ, веганов или сыроедов.

Фильм

«Елки» (2010 г.).