Губернатор Валерий Лимаренко: «Мост, связывающий Сахалин с материком, может быть построен к 2035 году»

Мост через пролив Невельского может быть построен к 2035 году. Он свяжет остров Сахалин с материковой частью России и станет стратегической магистралью, через которую будут перевозиться грузы из Японии в Европу. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал 6 декабря в прямом эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск», подводя итоги 2019 года.

– Российские железные дороги уже ведут предпроектные работы. Они попадают в планы социально-экономического развития РЖД и нашего региона. Считаем, что предельный срок строительства – 2035 год, оптимисты говорят о 2030-ом, – рассказал Валерий Лимаренко.

По словам главы региона, проект придаст новый импульс развития всему Дальнему Востоку. Строительство железнодорожной линии от станции Селихино в Хабаровском крае до станции Ныш в Сахалинской области является частью нацпроекта «Железнодорожный транспорт и транзит». Планируется, что после того, как мост соединит остров с материком, контейнерные перевозки значительно ускорятся, а их объем вырастет в 4 раза. Через Сахалин пройдет транзитная магистраль из Японии в Европу.

– Наши незамерзающие порты – Корсаковский, Невельский, Поронайский – сразу будут иметь другое значение. Через нас будут проходить грузы из Японии в Европу, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - В этом случае вдоль железной дороги можно выстраивать различные производства, связанные с переработкой газа, нефти, другого сырья. Это важная стратегическая задача. Государство проводит сейчас большую работу по развитию экономики Дальнего Востока. Мост Сахалин-материк может стать стержнем этого развития.

В специальном выпуске программы «Острова. Главное. Специальный выпуск» Валерий Лимаренко подвел социальные итоги года. Фото: кадр видео.

По проекту, общая протяженность железнодорожной линии Селихино – Ныш составит более 580 километров. Существуют два варианта прокладки железнодорожных путей: по мосту и через тоннель. Эксперты склоняются к варианту с мостом, по которому сегодня сделано больше наработок. Определены профили с разными уклонами, ведется моделирование русловых процессов, воздействия на опоры моста волн, льда и ветра. Однако окончательное решение по проекту будет принято после того, как эксперты в деталях проработают оба варианта.

Вопрос о строительстве переправы с материка на Сахалин поднимался давно: впервые в СССР этой проблемой озаботились еще в 50-х годах прошлого века. Тогда впервые и возник проект тоннеля между островом и материковой частью страны. Однако он был отложен. О том, чтобы соединить Сахалин с берегом, вновь заговорили в 2007 году: тогда был предложен еще один вариант — строительство моста. В июне 2018 года президент Владимир Путин сделал акцент на том, что переправа существенно облегчит жизнь сахалинцев. Затем, в сентябре того же года подчеркнул, что реализация проекта с мостом или тоннелем позволит раскрыть потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок. Сегодня нацпроект «Железнодорожный транспорт и транзит», в который входит проект строительства моста, включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

Напомним, о реализации проекта губернатор Валерий Лимаренко сообщил во время прямого эфира на областном телевидении. В специальном выпуске программы «Острова. Главное. Специальный выпуск» глава региона подвел социальные итоги года, а также ответил на вопросы жителей Сахалина и Курил. Вопросы для эфира заранее собирались через соцсети.

- Год был чудесный, - рассказал Валерий Лимаренко во время эфира. - Я познакомился с огромным количеством людей. Я полюбил Сахалин. Ни одного дня я не пожалел, что живу и работаю вместе с сахалинцами и курильчанами.