2019-12-06T23:52:45+03:00
Спорт

Александра Трусова сказала, почему решилась сделать тройной аксель в финале Гран-При

Фигуристка пояснила причины своего риска
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова.Александра Трусова.Фото: REUTERS
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15-летняя фигуристка Александра Трусова после первого проката в финале Гран-При идет только лишь на пятом месте, проигрывая ровно 14 баллов своей подруге по команде Алене Косторной. У Саши, которая выиграла два этапа в сезоне - 71,45 балла. Она попыталась именно в финале включить в свою программу тройной аксель. Однако же, упала с этого элемента. Но все-таки пояснила причины, по которым пошла на риск:

- Я более-менее последовательно "приземляла" тройной аксель на прошлой неделе, и поэтому нами было решено включить его в короткую программу на этом соревновании. Но все же нервничала и думала о том, как это сделать правильно. Но всегда нужно идти вперед и учить новые элементы. Поэтому мы решили сделать это именно здесь в финале Гран-При. Это лучше, чем идти на такие эксперименты уже в олимпийском сезоне.

Александра пояснила свою ситуацию, сказав, что довольна вообще прокатом в Турине в короткой программе:

- В целом же, я довольна своим выступлением и мне удалось провернуть тот прыжок. Падение - оно не так страшно, потому что это была моя первая попытка. Я буду работать над этим, чтобы не допустить ошибок в будущем. Мне всегда нравятся соревнования. Независимо от результата, люблю рисковать. Потому что не рискуя, я бы не достигла того, что имею к этому моменту.

- В финале Гран-При - большая команда Тутберидзе...

- Да, и создается такое ощущение, будто мы просто находимся на своих обычных тренировках дома. Но такая ситуация была у нас на всех финалах, поэтому мы уже давно привыкли к этому.

Произвольная программа у женщин в финале Гран-При сезона 2019 года пройдет в субботу, 7 декабря, и начнется в 22:50 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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