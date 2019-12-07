Александр Овечкин рассказал, когда завершит свою карьеру

Неожиданное заявление сделал российский хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин. В прямом эфире телеканала ESPN он высказался о том, когда завершит свою спортивную карьеру.

Ведущая программы поинтересовалась у Овечкина, что произойдет, когда хоккеист побьет рекорд канадца Уэйна Гретци по числу заброшенных шайб. Александр скрывать не стал - тогда ему стоит уйти на пенсию:

- Скорее всего, на льду вы меня больше не увидите. Сразу же закончу.

Отметим, что за всю свою карьеру в НХЛ Александр Овечкин забросил 658 шайб. А рекорд лиги по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки - 894 шайбы. К слову, в этом сезоне на счету Овечкина в 31 игре - 20 точных бросков и 11 голевых передач. А в последние сезоны он забрасывал регулярно более 30 шайб. Например, в прошлом сезоне в 81 игре за "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин забросил 51 шайбу и сделал 38 голевых передач.

"Вашингтон Кэпиталз" после 31 игры нынешнего сезона набрал 49 очков. Столичный клуб лидирует в Лиге и у себя в Восточной конференции.