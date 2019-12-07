«Русское Рождество» в Кремле: лучший подарок Валерии, главный секрет Кети Топурии и возвращение Лики Стар

Марафон праздничных шоу продолжается – телеканалы уже отсняли большинство новогодних огоньков и приступили к рождественским. 6 декабря в Кремлевском дворце отгремело «Русское Рождество»: для зрителей пели Дима Билан, Николай Басков, Валерия, Александр Буйнов, Ольга Серябкина, она же Molly… А за кулисами звезды рассказывали на камеры, где проведут новогоднюю ночь длинные выходные, какие блюда будут у них на столе и что надо делать, чтобы желания сбывались.

Ани Лорак будет встречать Новый год с семьей у моря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В праздники мы улетим на море... в полном составе, - таинственно улыбалась Ани Лорак, старясь избегать упоминания нового мужчины – саунд-продюсера Егора Глеба, с которым, оправившись после развода, она закрутила роман. - Сейчас я могу позволить себе многое, а в детстве на Новый год хотелось просто вкусно поесть, красиво одеться - жили мы очень бедно. Поэтому свою дочку я балую, она у меня настоящая принцесса.

Николая Баскова журналисты расспрашивали об отношениях с другом Филиппом Киркоровым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Басков журналисты расспрашивали о сложных отношениях с заклятым другом:

- Что за вечная перепалка у вас с Филиппом Киркоровым - то вы его подкалываете, то он вас?

- Зато мы очень хорошо рекламируем кошачий корм! Мясо или рыбаааа, - пропел «золотой голос» слоган из своего последнего рекламного «хита» на ТВ. - А на самом деле, мы постоянно на связи, всегда переписываемся и созваниваемся. Поймите, мы с Филиппом как плюс и минус - дополняем друг друга!

Наталья Подольская призналась, что они с Владимиром Пресняковым экономят в новогодние праздники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Подольская призналась, что они с Владимиром Пресняковым экономят в новогодние праздники.

- Полетим отдыхать в конце января, потому что в начале месяца цены просто бешеные, - округлила глаза певица. - А ещё Володя в праздники всегда встречается с Леней Агутиным, гуляют по Воробьевым горам. Но без девочек – такая у них традиция.

Анна Семенович будет встречать Новый год с любимым человеком.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собирается в отпуск и Анна Семенович – певица проведет его с любимым мужчиной, о котором, не называя имени, недавно рассказала в ток-шоу «Секрет на миллион».

- Новый год я отмечу тремя концертами, ведь радовать зрителя – мое предназначение, а уже потом порадую любимого человека, - призналась самая фигуристая звезда нашего шоу-бизнеса. - Улетим в отпуск на две недели!

Татьяна Буланова призналась, что у нее есть новый возлюбленный.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не стала раскрывать личность любимого и Татьяна Буланова, которая после тяжелого развода с футболистом Владиславом Радимовым наконец встретила свою любовь.

- Кого только мне не записывали в женихи – и гитариста, и молодого актера, но ни разу не угадали, - рассмеялась певица. – Любви все возрасты покорны – Пушкин, конечно, гениально сказал. И я совершенно потеряла голову! Единственное, что могу сказать - человек, который в моем сердце, не имеет отношения к шоу-бизнесу.

Валерия споет дуэтом с молодой певицей Назимой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерия, которая на сцене представила свой новый дуэт с молодой певицей Назимой, рассказала о самом дорогом подарке из детства:

- Мне было 14 лет, когда мама подарила мне мои первые босоножки на шпильке. А ведь зима, в них никуда не выйдешь. И я каждый день открывала шкаф, смотрела: «Ну неужели это мое?!». Счастливей меня подростка не было!

На вопрос «Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь?» все знаменитости, как под копирку, раскрывали с серьезным видом один и тот же «секрет»: написать желание на листочке, сжечь его и выпить с шампанским… А вот Кети Топурия отличилась.

Кэти Топурия рассказала, как будет загадывать желание на Новый год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В новогоднюю ночь, когда куранты начинают обратный отсчёт...- начала певица, но пресса ее перебила:

- Знаем, знаем: сжечь записку!

- А вот и нет! Под бой курантов надо спрятаться под стол и там загадать желание. Пробьют - можно вылезать и вуаля! Все исполнится. Мне этот секрет рассказали ещё в Грузии, когда мне было лет 11, и с тех пор я так делаю каждый год. Пользуйтесь на здоровье - это реально работает!

Дмитрий Маликов рассказал о своем маленьком сыне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Маликов, который итак никогда не страдал от лишнего веса, появился перед камерами заметно похудевшим – вымотался в напряженном графике артиста и молодого отца. 49-летний певец и его 56-летняя супруга воспитывают сына Марка, которому скоро исполнится два года.

- Мы целыми днями нянчимся с малышом, у него с каждым из нас свои отношения, - рассказал Маликов. - Со мной он хочет бороться, от мамы – получить айпад, а со старшей дочерью Стешей целуется и обнимается. Хороший мальчуган!

Группа "ВИАгра"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белокура красавица Эрика Герцег - «беленькая из «ВИА Гры», которую весь последний год подозревают в романе с продюсером и мужем Веры Брежневой Константином Меладзе, поспешила развеять слухи и призналась, что уже два года счастлива в отношениях. Но предъявить кавалера публике, чтобы прекратить пересуды, отказалась:

- Я верю, что счастье любит тишину, - объяснила солистка «ВИА Гры».

Дима Билан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди узнаваемых лиц в этот вечер встретились и давно забытые. Так, звезда девяностых Лика Стар, под чью «Одинокую луну» качались школьные дискотеки, записала дуэт с Ираклием Пирцхалава. Последние 18 лет Стар живет в Италии, успела выйти замуж и стать мамой троих детей, что впрочем никак не отразилось на ее фигуре. В свои 46 в блестящем мини Лика выглядела сногсшибательно и с удовольствием позировала фотографам.

Ираклий и Лика Стар.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я за мальчиками не бегаю! – объявила певица. - Ираклий сам мне написал, мол, хочу с тобой дуэт. Я была на Сардинии, ответила ему: «Все хотят, и что теперь?». В итоге он полтора года меня добивался!

Александр БуйновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вы совсем не изменились – колдуете? – спросили репортеры.

- Я главная ведьма страны! Я доказала, что времени не существует. У меня, конечно же, есть секрет красоты, но я продам его за миллион где-нибудь в ток-шоу. И не просите в кредит!

- А если серьезно - что с вами произошло за эти годы вне сцены?

- Я стала нормальным человеком, пожила простой жизнью, не звездной. И сейчас становиться звездой я не хочу - только писать песни и радовать публику, которая меня любит. Поэтому объявляю прямо сейчас: я возвращаюсь на сцену!