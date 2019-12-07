«Русское Рождество» в Кремле: лучший подарок Валерии, главный секрет Кети Топурии и возвращение Лики Стар
Марафон праздничных шоу продолжается – телеканалы уже отсняли большинство новогодних огоньков и приступили к рождественским. 6 декабря в Кремлевском дворце отгремело «Русское Рождество»: для зрителей пели Дима Билан, Николай Басков, Валерия, Александр Буйнов, Ольга Серябкина, она же Molly… А за кулисами звезды рассказывали на камеры, где проведут новогоднюю ночь длинные выходные, какие блюда будут у них на столе и что надо делать, чтобы желания сбывались.
Ани Лорак будет встречать Новый год с семьей у моря.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- В праздники мы улетим на море... в полном составе, - таинственно улыбалась Ани Лорак, старясь избегать упоминания нового мужчины – саунд-продюсера Егора Глеба, с которым, оправившись после развода, она закрутила роман. - Сейчас я могу позволить себе многое, а в детстве на Новый год хотелось просто вкусно поесть, красиво одеться - жили мы очень бедно. Поэтому свою дочку я балую, она у меня настоящая принцесса.
Николая Баскова журналисты расспрашивали об отношениях с другом Филиппом Киркоровым.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Николай Басков журналисты расспрашивали о сложных отношениях с заклятым другом:
- Что за вечная перепалка у вас с Филиппом Киркоровым - то вы его подкалываете, то он вас?
- Зато мы очень хорошо рекламируем кошачий корм! Мясо или рыбаааа, - пропел «золотой голос» слоган из своего последнего рекламного «хита» на ТВ. - А на самом деле, мы постоянно на связи, всегда переписываемся и созваниваемся. Поймите, мы с Филиппом как плюс и минус - дополняем друг друга!
Наталья Подольская призналась, что они с Владимиром Пресняковым экономят в новогодние праздники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наталья Подольская призналась, что они с Владимиром Пресняковым экономят в новогодние праздники.
- Полетим отдыхать в конце января, потому что в начале месяца цены просто бешеные, - округлила глаза певица. - А ещё Володя в праздники всегда встречается с Леней Агутиным, гуляют по Воробьевым горам. Но без девочек – такая у них традиция.
Анна Семенович будет встречать Новый год с любимым человеком.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Собирается в отпуск и Анна Семенович – певица проведет его с любимым мужчиной, о котором, не называя имени, недавно рассказала в ток-шоу «Секрет на миллион».
- Новый год я отмечу тремя концертами, ведь радовать зрителя – мое предназначение, а уже потом порадую любимого человека, - призналась самая фигуристая звезда нашего шоу-бизнеса. - Улетим в отпуск на две недели!
Татьяна Буланова призналась, что у нее есть новый возлюбленный.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Не стала раскрывать личность любимого и Татьяна Буланова, которая после тяжелого развода с футболистом Владиславом Радимовым наконец встретила свою любовь.
- Кого только мне не записывали в женихи – и гитариста, и молодого актера, но ни разу не угадали, - рассмеялась певица. – Любви все возрасты покорны – Пушкин, конечно, гениально сказал. И я совершенно потеряла голову! Единственное, что могу сказать - человек, который в моем сердце, не имеет отношения к шоу-бизнесу.
Валерия споет дуэтом с молодой певицей Назимой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Валерия, которая на сцене представила свой новый дуэт с молодой певицей Назимой, рассказала о самом дорогом подарке из детства:
- Мне было 14 лет, когда мама подарила мне мои первые босоножки на шпильке. А ведь зима, в них никуда не выйдешь. И я каждый день открывала шкаф, смотрела: «Ну неужели это мое?!». Счастливей меня подростка не было!
На вопрос «Загадываете ли вы желания в новогоднюю ночь?» все знаменитости, как под копирку, раскрывали с серьезным видом один и тот же «секрет»: написать желание на листочке, сжечь его и выпить с шампанским… А вот Кети Топурия отличилась.
Кэти Топурия рассказала, как будет загадывать желание на Новый год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- В новогоднюю ночь, когда куранты начинают обратный отсчёт...- начала певица, но пресса ее перебила:
- Знаем, знаем: сжечь записку!
- А вот и нет! Под бой курантов надо спрятаться под стол и там загадать желание. Пробьют - можно вылезать и вуаля! Все исполнится. Мне этот секрет рассказали ещё в Грузии, когда мне было лет 11, и с тех пор я так делаю каждый год. Пользуйтесь на здоровье - это реально работает!
Дмитрий Маликов рассказал о своем маленьком сыне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дмитрий Маликов, который итак никогда не страдал от лишнего веса, появился перед камерами заметно похудевшим – вымотался в напряженном графике артиста и молодого отца. 49-летний певец и его 56-летняя супруга воспитывают сына Марка, которому скоро исполнится два года.
- Мы целыми днями нянчимся с малышом, у него с каждым из нас свои отношения, - рассказал Маликов. - Со мной он хочет бороться, от мамы – получить айпад, а со старшей дочерью Стешей целуется и обнимается. Хороший мальчуган!
Группа "ВИАгра"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Белокура красавица Эрика Герцег - «беленькая из «ВИА Гры», которую весь последний год подозревают в романе с продюсером и мужем Веры Брежневой Константином Меладзе, поспешила развеять слухи и призналась, что уже два года счастлива в отношениях. Но предъявить кавалера публике, чтобы прекратить пересуды, отказалась:
- Я верю, что счастье любит тишину, - объяснила солистка «ВИА Гры».
Дима Билан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Среди узнаваемых лиц в этот вечер встретились и давно забытые. Так, звезда девяностых Лика Стар, под чью «Одинокую луну» качались школьные дискотеки, записала дуэт с Ираклием Пирцхалава. Последние 18 лет Стар живет в Италии, успела выйти замуж и стать мамой троих детей, что впрочем никак не отразилось на ее фигуре. В свои 46 в блестящем мини Лика выглядела сногсшибательно и с удовольствием позировала фотографам.
Ираклий и Лика Стар.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Я за мальчиками не бегаю! – объявила певица. - Ираклий сам мне написал, мол, хочу с тобой дуэт. Я была на Сардинии, ответила ему: «Все хотят, и что теперь?». В итоге он полтора года меня добивался!
Александр БуйновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Вы совсем не изменились – колдуете? – спросили репортеры.
- Я главная ведьма страны! Я доказала, что времени не существует. У меня, конечно же, есть секрет красоты, но я продам его за миллион где-нибудь в ток-шоу. И не просите в кредит!
- А если серьезно - что с вами произошло за эти годы вне сцены?
- Я стала нормальным человеком, пожила простой жизнью, не звездной. И сейчас становиться звездой я не хочу - только писать песни и радовать публику, которая меня любит. Поэтому объявляю прямо сейчас: я возвращаюсь на сцену!
Ольга Серябкина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU