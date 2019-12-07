"Манчестер Юнайтед" победил "Сити" в дерби 2:1 и вышел на пятое место в Премьер-Лиге

Вечером в субботу, 7 декабря, в Манчестере на стадионе "Этихад Арена" прошел главный матч 16 тура чемпионата Англии по футболу. В гости к "Сити" Хосепа Гвардиолы приехали их извечные соперники по одному городу - "МЮ" Оле-Гуннара Сульшера. Гости аж на 11 баллов перед этой игрой отставали от чемпиона АПЛ прошлого сезона. Но это преимущество никак не помогло хозяевам поля в очном поединке.

"Манчестер Юнайтед" забил два гола в первые 30 минут поединка. Первый мяч на 23 минуте поединка в ворота Эдерсона с пенальти забил Маркус Рэшфорд. Но не прошло и 10 минут, как второй мяч влетел в ворота "Манчестер Сити". После передачи Джеймса выстрел из-за штрафной в ближний угол сделал французский форвард "МЮ" Антони Марсьяль. Счет стал 2:0 и "Манчестер Сити" после этого, фактически, рассыпался. По ходу поединка команда Гвардиолы, пропустив быстро два гола, долго не знала, чем ответить соперникам на эти два точных выстрела.

Лишь на 85-й минуте "Манчестер Сити" смог забить гол в ворота Давида де Хеа. После подачи углового четко подставил голову под мяч вышедший на замену аргентинский защитник Никлас Отаменди. Для него это - второй гол в сезоне за "горожан".

"Сити" все же в итоге потерпел поражение в таком крутом поединке, как "дерби Манчестера". Итог битвы - победа "Юнайтед" со счетом 2:1. После этой неудачи команда Гвардиолы остается на третьей позиции в АПЛ. До "Ливерпуля", с которым "горожане" рубились до финиша прошлого сезона, уже 14 очков. Команда Юргена Клоппа сегодня без проблем победила "Борнмут" со счетом 3:0. А вот "Манчестер Юнайтед" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице - 24 очка после 16 игр сезона.

Теперь следующие игры обе команды сыграют в еврокубках. "Сити" едет в Загреб, где 11 декабря сыграет в Лиге Чемпионов против "Динамо". А вот уже 15 декабря команде Гвардиолы предстоит поездка в Лондон на матч против "Арсенала". А вот "Манчестер Юнайтед" 12 дкабря встретится дома с "АЗ Алкмар" в матче Лиги Европы. А спустя три дня опять же дома - матч чемпионата Англии против "Эвертона".