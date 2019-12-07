2019-12-07T23:22:02+03:00
Общество

Владимир Легойда - о законе о домашнем насилии: Нас заверили, что нас услышат

Церковь рассчитывает на диалог с парламентом по громкой теме
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Легойда открыл выставку в честь двухсотого выпуска журнала "Фома"Владимир Легойда открыл выставку в честь двухсотого выпуска журнала "Фома"
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В субботу в храме святой мученицы Татианы на Большой Никитской открылась выставка "Верующие" в честь двухсотого выпуска журнала "Фома". С 1996 года это издание, названное православным журналом для сомневающихся, прошло путь от черно-белого альманаха до толстого "культурно-просветительского глянца". А на его обложках в разные годы были Елизавета Глинка (доктор Лиза), Светлана Медведева, Федор Емельяненко и многие другие.

- Не верилось, что будет 200 номеров, - признался на открытии экспозиции глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ, главный редактор "Фомы" Владимир Легойда. - Каждый отобранный для выставки снимок заслуживает того, чтобы с ним "пообщались".

В связи с тем, что на днях Патриарх Кирилл публично и жестко раскритиковал резонансный законопроект о домашнем насилии, КП" спросила у официального спикера Русской православной церкви, что они намерены делать дальше.

- С одной стороны, безусловно, существует тема насилия в семье, которая, кстати сказать, регулируется существующими уголовным законодательством и административным правом. Но проблема такая есть, и, как сказал Святейший Патриарх, мы выступаем категорически против насилия в семье. С другой стороны, есть серьезная и понятная обеспокоенность в обществе вмешательством во внутреннюю жизнь семьи. И эта обеспокоенность выражается не только религиозными организациями. Мы находимся в конструктивном диалоге с законодателями, которые занимаются этой проблемой, и очень рассчитываем на то, что наша озабоченность будет услышана. Существуют заверения, что она будет услышана. И я рассчитываю на то, что этот диалог приведет к какому-то общему пониманию ситуации, - подчеркнул Владимир Легойда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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