2019-12-09T07:39:07+03:00
Дом. Семья

История Риты Грачевой, правда о Чернобыле и блокноты Васи Ложкина: "КП" представит свои лучшие издания на ярмарке в Москве

Книжный фестиваль Non/fiction проходит в столице с 5 по 9 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
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Издательский дом "Комсомольская правда" за последнее время выпустил немало книг в жанре "нон-фикшн". То есть - документальной прозы. Это такой жанр, в котором сюжет строится по большей части на реальных событиях. Вниманию читателей представлены реальные истории, книги о путешествиях и расследованиях таинственных событий, которые выпустило книжное издательство «Комсомольская правда».

И это лишь малая часть из того, что представит издательский дом на ярмарке non/fiction, которая проходит в эти дни в Москве.

«Главные документы ВОВ», «Главные документы В.Ч.К.». Реальные истории — мощная и честная «Правда о Чернобыле», очень личная «Счастлива без рук» Маргариты Грачевой, иронично-эстетская «Слава блогу» Евгения Фиста. Книги о путешествиях (географические энциклопедии) и таинственные расследования, включая бестселлер «Тайна перевала Дятлова.

Кулинарные книги — яркие, красивые и на любой вкус: про выпечку хлеба, десерты, шашлыки и даже наливки. Психология, ЗОЖ во всех его проявлениях и многое другое. К Новому году самое время обратить внимание на авторские настенные календари и симпатичные девичьи блокноты-мотиваторы. Отдельная тема — ироничные и традиционно немного провокационные блокноты Васи Ложкинанаш бестселлер, расхватывают в одно мгновенье, так что стоит поторопиться.

Все эти новинки и признанные хиты продаж можно будет лично увидеть и полистать на стенде "Комсомольской правды".

Стенд "Комсомолки" на ярмарке Non/fiction

Стенд "Комсомолки" на ярмарке Non/fiction

Найти "Комсомолку" на ярмарке non/fiction просто.

Мы находимся рядом с амфитеатром, наш стенд - Р16. Приходите с 5 по 9 декабря.

Адрес: Гостиный Двор, Ильинка, 4. Часы работы: с 11.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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