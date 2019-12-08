Алена Косторная после победы в финале Гран-При: В отпуск? Ни за что!

В субботу вечером, 7 декабря, в Турине завершился розыгрыш финала Гран-При по фигурному катанию 2019 года. 16-летняя россиянка Алена Косторная одержала победу с новым мировым рекордом, получив за два проката 247,59 балла. После завершения соревнований на правах победительницы она дала большое интервью прямо на арене:

- Высокий уровень у турнира, очень крутой! Я рада, что стала первой. Мои друзья по группе помогают мне чисто кататься, - говорила на чистом уверенном английском языке Косторная.

У фигуристки поинтересовались ее любимым элементом в фигурном катании.

- Любимый элемент? Каскад тройной флип + тройной тулуп, а также тройной аксель.

Говоря же о своих дальнейших планах, Косторная сказала:

- Теперь я буду работать, работать и работать.

Ее тут же прервали. Может быть будет хоть какой-то отдых? На что Косторная сказала:

- Отпуск? Нет!

А вот когда у Алены спросили по поводу исполнения прыжка в четыре оборота, тот тут Косторная ответила:

- Четверной? Пока не хочу говорить об этом. Возможно, это будет сюрприз. Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо всем, я чувствую вашу поддержку и сейчас счастлива, - сказала Алена, правда, перед этим переспросив, как будет на английском слово "поддержка".

При этом, чуть позже в интервью пресс-службе ISU Алена Косторная сказала, что у нее была мотивация на то, чтобы одержать победу, установив новый мировой рекорд:

- Я была мотивирована на то, чтобы побить рекорд по общему количеству баллов за два проката сегодня. Стараюсь кататься как можно лучше каждый раз выходя на лед.

Теперь следующее появление Алены Косторной на важном старте - это чемпионат России. Он в конце декабря пройдет в Красноярске. На этом турнире будут разыграны места в сборную России на чемпионат Европы и мира.