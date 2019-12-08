Алена Косторная: В этом сезоне было много неожиданностей для меня!

Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная одержала победу в финале Гран-При, который прошел в Турине. Она опередила своих подруг по команде - Алину Загитову, Анну Щербакову и Александру Трусову. При этом, в своей программе фигуристка не использовала четверных прыжков. Для победы ей хватило чисто выученного тройного акселя.

- Во-первых, я очень рада, что все сложилось так, как я планировала. Я очень счастлива просто, вот и все.

- Давило ли на вас то, что вы победили в короткой программе?

- Не важно, в каком положении вы находитесь, надо просто выходить и делать то, что вы должны.

У Алены Косторной очень яркая произвольная программа. Во второй части которой фигуристка откровенно заигрывает с публикой. Говоря же о связи с публикой и зрителями, фигуристка призналась:

- Когда я делаю прыжки, то я не особо обращаю внимание на то, что происходит вокруг меня, но как только прыжковая часть соревнований заканчивается, то уже начинаю смотреть в зал и следить за аудиторией и то, как она подбадривает меня. И это очень приятно.

- Каковы были самые сложные и самые счастливые моменты для вас в этой серии Гран-При?

- Самый сложный момент - это подготовка к произвольной программе, наверное, вообще на всех соревнованиях. Самым счастливым является то, что я смогла посетить так много разных стран, в которых я никогда раньше не была. Люди, которые не являются спортсменами, вероятно, не имеют такой возможности.

- Вам удалось выиграть без четверных. Как?

- На каждом соревновании я не думаю об этом. А просто выхожу туда кататься и наслаждаться всем процессом.

- Каковы ваши впечатления от первого сезона среди взрослых?

- Весь этот сезон был очень неожиданным для меня. Я смогла выучить новый элемент и сразу включить его. Я не ожидала такого.

- Есть ли для вас разница в катании под музыку с текстом или без?

- Я не думаю, что есть большая разница. Иногда с текстами легче, потому что я знаю, какой элемент рядом с каким словом использовать

Следующее появление Косторной - на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет в конце года состоится в Красноярске.