Стипендия для пятидесятилетних: безработным "в возрасте" заплатят за переобучение

Минтруд подготовил новый проект программы по переобучению россиян старше 50 лет. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Важный момент — программа рассчитана не только на собственно предпенсионеров (тех, кому осталось пять лет до пенсии), но и всех, кому уже исполнилось 50.

И самое интересное: этим людям, если они оказались без работы, но усердно ее ищут и готовы воспользоваться программой по переобучению, предполагается платить стипендию. Величина ее будет равна минимальному размера оплаты труда (МРОТ), умноженному на районный коэффициент. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей. С 1 января он, очень вероятно, повысится до 12 130 руб. (законопроект прошел второе чтение).

В рамках программы до 2024 года предполагается переобучить не менее 450 тысяч человек — за счет госказны. Как? Тут возможны три варианта.

Первый — для тех, кто обратился в местные службы занятости. Там и дадут направление на образовательную программу, которая наиболее подходит человеку, исходя из его квалификации и наиболее подходит по форме (возможны и онлайн-занятия) и срокам обучения.

Второй — переобучение по направлению работодателя (но если человек при этом работает, стипендию ему платить не будут). Третий — обучение по программам «Вордскиллс Россия» по международным профессиональным стандартам. В последнем случае при подаче заявления надо будет пройти тестирование — исходя из его результатов и подберут подходящую программу.