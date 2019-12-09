У России после решения исполкома ВАДА будет 21 день на ответные шаги

В понедельник, 9 декабря, для всей спортивной России наступает судный день. Но скорее это можно назвать судилищем, на котором члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне будут голосовать за то отстранить ли россиян от мировых соревнований или нет.

В рекомендациях есть несколько пунктов.

Первый из них касается санкций против российских чиновников, которым собираются запретить занимать посты в любых международных федерациях, плюс четыре года не пускать их на крупные соревнования.

Далее идут пункты о том, что Россия в течении четырех лет не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований. А те старты, которые уже получила наша страна, планируется, по возможности, перенести в другие государства.

А вот дальнейшие рекомендации касаются самих спортсменов. С одной стороны их всех скопом вроде бы не собираются отстранять от соревнований. Но потом идет масса оговорок, которые фактически перечеркивают это положение. В первую очередь санкции накладываются на всех атлетов, которые когда-либо были замешаны в нарушении антидопинговых правил.

Получается, что даже тех кто «отсидел», готовы «закрыть» по-новой. То есть просто не пригласить на Олимпиаду. Так, кстати, уже было во время Игр-2018 в Пхенчхане, куда не допустили наших лидеров почти во всех видах спорта. Правда, перед этим даже не стали разбираться кто есть кто, и загребли под этим лозунгом несколько десятков «чистых» спортсменов.

Словом, выражение «закон обратной силы не имеет», здесь не работает.

А кто сказал, что будут судить по закону?!

Ну и, наконец, если кто из россиян и проскочит на Олимпиаду, рекомендуется сделать все, чтобы их не узнали. То есть спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Без флага, без гимна и вообще без национальной принадлежности. Таких атлетов метят тремя буквами ANA, что означает авторизированный нейтральный атлет. Короче говоря, прилетел какой-то марсианин, и ему дали допуск, пусть бегает...

Само собой, ВАДА при этом собирается получить штраф в 100 тысяч долларов. Так сказать, для поддержания карательной деятельности.

То что процесс полностью политизирован - сомнения нет, ведь все направлено против России, тогда как и у большинства наших оппонентов рыльце в пушку. Но они дорвались до власти благодаря этой сомнительной организации и пытаются при помощи нее побороть свои фобии. Короче говоря, рассчитывать на какое-то снисхождение, наверное, смысла не имеет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президент ОКР Станислав ПОЗДНЯКОВ: Будем обращаться в Спортивный арбитражный суд

Накануне исполкома ВАДА в Лозанне прошел Олимпийский саммит, на котором присутствовал и Президент Олимпийского комитета России.

- Сразу после речи президента ВАДА Крейга Риди, я выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг РУСАДА и еще раз озвучил позицию ОКР; - говорит Станислав Поздняков. - В соответствии с правилами Олимпийской хартии наши атлеты будут выступать на Олимпиаде-2020 в составе команды Олимпийского комитета России, поскольку ни в одном документе по расследованию дела о передаче базы данных не зафиксировано и не упоминается, что против ОКР предъявляются какие-либо обвинения или претензии. Несмотря на то, что российские спортсмены сейчас чаще всех тестируются допинг-офицерами, ОКР готов предоставить международным спортивным федерациям возможность для дополнительного тестирования кандидатов в Олимпийскую команду России в преддверии Игр в Токио. Такой опыт у нас уже есть.

Президент ОКР Станислав Поздняков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, я обратил внимание на то, что те санкции, которые рекомендовал принять Исполкому ВАДА Комитет по соответствию этой организации (CRC), являются нелогичными и неадекватными, опять же ввиду отсутствия обвинений в адрес ОКР.

Нигде не сказано, что Олимпийский комитет России участвовал в каких-либо манипуляциях с допинг-пробами. Тем не менее, рекомендации напрямую ущемляют права ОКР.

Теперь что касается наших шагов. Если 9 декабря Исполком ВАДА примет рекомендацию о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу, решение о согласии или несогласии с предписаниями Исполкома ВАДА и их последствиями будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА… который должен обсудить, соглашается ли он с решениями Исполкома ВАДА или нет.

В случае несогласия РУСАДА с вердиктом Исполкома всемирного антидопингового агентства, вопрос будет рассматриваться в CAS (Спортивный арбитражный суд), - заявил Поздняков. Кстати, после вердикта ВАДА у России будет еще 21 день, чтобы обжаловать это решение.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Где не смогут выступать российские спортсмены?

Санкции касаются только крупнейших международных соревнований, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. На этапах Кубков мира, серий Гран-при, на чемпионатах Европы и в любых клубных соревнованиях российские спортсмены участвовать будут.