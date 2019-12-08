2019-12-08T15:59:19+03:00
Звезды

«Надеюсь на лучшие времена»: Ротару исповедовалась Киркорову

Артисты столкнулись за кулисами «Песни года»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ротару была откровенная с Филиппом КиркоровымРотару была откровенная с Филиппом КиркоровымФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

- Вы - наша легенда, вы - уникальный человек. Да, вы бываете не так часто у нас теперь, но от этого наша любовь к вам ещё сильнее, - осыпал комплиментами Софию Ротару за кулисами «Песни года» Филипп Киркоров.

Съёмку из гримерки украинской дивы артист выложил в своём Инстаграме.

- Королева! Народная артистка Советского союза. Знайте, София Михайловна, мы всегда будем с вами и всегда вас поддержим, - обратился Филипп к смущенной Ротару, которая, то и дело отмахивалась, мол, ну какая я ж королева.

- Спасибо на добром слове. Надеюсь на лучшие времена, - вздохнула 72-летняя Ротару.

fkirkorovfkirkorov
Продолжение следует...
15435 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Проводив артистку до машины, Киркоров договорился с ней сначала позавтракать, а потом уж и отужинать.

- София Михайловна останется в Москве ещё несколько дней. Выступит на концерте «Легенды Ретро-FM», а потом улетит в Киев, - сказал «КП» концертный директор артистки Сергей Лавров.

Напомним: в прошлом году София Михайловна не смогла приехать на «Песню года», поскольку на Украине ввели военное положение и певица переживала, что ее семья может попасть в опалу украинских радикалов.

Но в этом году Ротару все же выступила на телевизионном фестивале.

Эта новость вызвала волнения в соцсетях. Мол, артистка приехала в Россию на заработки. Хотя, по словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, артистка пела на «Песне года» бесплатно.

Киркоров назвал Ротару королевой эстрады Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров назвал Ротару королевой эстрадыФото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве
Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»
Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети