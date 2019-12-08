«Надеюсь на лучшие времена»: Ротару исповедовалась Киркорову

- Вы - наша легенда, вы - уникальный человек. Да, вы бываете не так часто у нас теперь, но от этого наша любовь к вам ещё сильнее, - осыпал комплиментами Софию Ротару за кулисами «Песни года» Филипп Киркоров.

Съёмку из гримерки украинской дивы артист выложил в своём Инстаграме.

- Королева! Народная артистка Советского союза. Знайте, София Михайловна, мы всегда будем с вами и всегда вас поддержим, - обратился Филипп к смущенной Ротару, которая, то и дело отмахивалась, мол, ну какая я ж королева.

- Спасибо на добром слове. Надеюсь на лучшие времена, - вздохнула 72-летняя Ротару.

fkirkorov Продолжение следует...

Проводив артистку до машины, Киркоров договорился с ней сначала позавтракать, а потом уж и отужинать.

- София Михайловна останется в Москве ещё несколько дней. Выступит на концерте «Легенды Ретро-FM», а потом улетит в Киев, - сказал «КП» концертный директор артистки Сергей Лавров.

Напомним: в прошлом году София Михайловна не смогла приехать на «Песню года», поскольку на Украине ввели военное положение и певица переживала, что ее семья может попасть в опалу украинских радикалов.

Но в этом году Ротару все же выступила на телевизионном фестивале.

Эта новость вызвала волнения в соцсетях. Мол, артистка приехала в Россию на заработки. Хотя, по словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, артистка пела на «Песне года» бесплатно.