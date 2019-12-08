Работать 31 декабря: спасет ли экономику "ударный" труд в последний день года

Придется или не придется работать 31 декабря — этот вопрос вдруг оказался в топе новостной повестки. Губернаторы один за другим принимают решения: перенести работу на субботу, 28 декабря, а 31 отдыхать и готовиться к празднику. Особенно отличились на Ставрополье: там даже голосование в инстаграме провели. Итоги понятны — народ высказался за выходной.

И в самом деле, а как это — с работы прямо за стол? А когда нам, дамам, оливье делать и прочие вкусности? В поте лица, отпахав положенное, еще стоять у плиты, а потом встречать долгожданный праздник уставшими и похожими на Белую Крысу, символ предстоящего года? Да и вообще, какая «ударная» работа возможна 31 декабря — если даже кому-то и хочется потрудиться?

ОТКУДА АЖИОТАЖ

Формально в этом году 31-е — действительно рабочий предпраздничный день, все должны трудиться, только на один час меньше, чем обычно. Расписание праздничных дней на нынешний 2019 год было утверждено еще в конце прошлого, 2018 года. Но как-то никто на столь прискорбный факт, как работа в последний день года, не обратил особого внимания. До конца ноября претензий по этому поводу слышно не было. Может, потому что уже привыкли: обычно 31 декабря — выходной. Так было в прошлом, 2018 году, когда начали отдыхать с 30 декабря. С того же дня каникулы начались и в 2017-м. В 2016-м праздновали с 31-го, тогда этот день пришелся на субботу.

Формальное объяснение такое. По Трудовому кодексу, статья 112, нерабочие праздничные дни у нас — с 1 по 8 января. Из них 7 января — Рождество, а все остальные дни — новогодние каникулы. 31 декабря, по ТК, в числе праздничных дней не значится.

Почему когда-то так решили — вопрос к создателям Трудового кодекса. Но сейчас ситуация такая. Если 31-е примыкает к выходным, рабочий день переносится на субботу. Это тоже предусмотрено нашим законодательством. Так и было в предыдущие годы — 31-е выпадало либо на выходной, либо на понедельник и переносилось.

«ПО ПРОСЬБАМ ЖЕНЩИН»

Дискуссия началась с того, как о переносе рабочего дня с 31 декабря объявили в Томской области. Регионы сами могут принимать такие решения своими законами — что там и сделали, ссылаясь на «просьбы женщин».

Тут спохватились и в Госдуме.

- Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник, - комментировал ситуацию СМИ глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Однако, на принятие необходимой поправки с соблюдением всех нужных процедур уже не осталось времени — депутаты разошлись на каникулы.

- Вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году, - развел руками глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. И напомнил, что график выходных утверждается заранее, но работодатели и сами вправе решить этот вопрос по собственному усмотрению.

НА РАБОТУ ВЫЙДЕТ ПОЛОВИНА

По данным опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», 31 декабря выйдут трудиться сотрудники всего 53% российских организаций. В остальных вопрос решили где как. Во многих случаях работодатели предложили простой вариант — сотрудники вместо 31 декабря выйдут поработать в какой-то выходной.

Эксперты-экономисты много говорят о том, что слишком длинные новогодние выходные наносят ущерб нашей экономике в триллионы рублей. Но даже они согласны, что за счет работы именно 31 декабря этой беде вряд ли можно помочь.

Любимые же сравнения с Европой тут плохо работают. В большинстве европейских стран гуляют не после Нового года, а до — всю неделю с их Рождества, которое отмечается 25 декабря.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫХОДНОГО ВСЕ-ТАКИ НЕ БУДЕТ?

Роструд напомнил несколько вариантов, как все-таки сделать этот день для себя выходным вполне законным способом. Точнее, способов несколько:

-попросить выходной без сохранения зарплаты,

-взять отгул за сверхурочную работу,

-взять этот день в счет оплачиваемого отпуска.

Впрочем, все ли так страшно? Посмотрела тут календари за прошлые годы. В 2015 году 31 декабря, оказывается, уже было рабочим днем. Вы это, как что-то ужасное, запомнили?