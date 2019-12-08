Алина Загитова из-за травмы снялась с показательного шоу после финала Гран-При 2019

В воскресенье, 8 декабря, в Турине прошли показательные выступления лучших фигуристов по итогам финала серии Гран-При. Турнир завершился накануне и первые три места у девушек заняли российские фигуристки - Косторная, Щербакова, Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лишь шестой. Но ее пригласили на показательные. Однако же, в назначенное время Алина не выла на лед. Как оказалось, она получила травму во время неудачного приземления одного из прыжков в произвольной программе вечером в субботу.

Дабы публично все это объявить, Загитова появилась перед зрителями и заявила:

- Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо вам за ваше приветствие, - объявила фигуристка на арене в Турине.

Отметим, что год назад в 2018 году Загитова была второй в финале серии турниров Гран-При. А в 2017 году - выиграла эти соревнования. В своей коллекции Алина имеет все возможные награды. Она выигрывала помимо финала Гран-При еще чемпионат Европы, мира и Олимпиаду 2018 года.