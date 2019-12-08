2019-12-08T18:24:42+03:00
Спорт

Алина Загитова из-за травмы снялась с показательного шоу после финала Гран-При 2019

Фигуристка извинилась перед болельщиками в Турине
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова не выступила в гала-шоу после финала Гран-При.Алина Загитова не выступила в гала-шоу после финала Гран-При.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 декабря, в Турине прошли показательные выступления лучших фигуристов по итогам финала серии Гран-При. Турнир завершился накануне и первые три места у девушек заняли российские фигуристки - Косторная, Щербакова, Трусова. Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала лишь шестой. Но ее пригласили на показательные. Однако же, в назначенное время Алина не выла на лед. Как оказалось, она получила травму во время неудачного приземления одного из прыжков в произвольной программе вечером в субботу.

Дабы публично все это объявить, Загитова появилась перед зрителями и заявила:

- Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка. Но мне очень приятно, что вы меня поддерживаете. Огромное спасибо вам за ваше приветствие, - объявила фигуристка на арене в Турине.

Отметим, что год назад в 2018 году Загитова была второй в финале серии турниров Гран-При. А в 2017 году - выиграла эти соревнования. В своей коллекции Алина имеет все возможные награды. Она выигрывала помимо финала Гран-При еще чемпионат Европы, мира и Олимпиаду 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Караул устал»: на переговорах Путина и Лукашенко неожиданно пропал свет
Ионов, Шомуродов и Попов выйдут в стартовом составе "Ростова" на игру против "Спартака"
Ларссон и Понсе выйдут в атаке "Спартака" на матч против "Ростова"
Порошенко обозначил Зеленскому «красную линию» на «нормандском саммите»
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию
В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве
Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»
Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети