2019-12-08T19:10:35+03:00
Звезды

«Пробил коньком трубу»: Плющенко чуть не покалечился на шоу в Румынии

Спортсмен упал на глазах изумлённых зрителей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Спортсмен упал на глазах изумлённых зрителейСпортсмен упал на глазах изумлённых зрителейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своим младшим сыном Александром сейчас колесит с ледовым шоу по всему миру. По словам супруги фигуриста продюсера Яны Рудковской, шоу в Румынии могло окончиться для спортсмена весьма плачевно. У Евгения и так куча травм, включая проблемы с позвоночником, перенесшим не одну операцию. А тут опасное падение на глазах тысячи поклонников.

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Что мы натерпелись за эти дни
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- Господи, что мы натерпелись за эти дни одному Богу известно! - пожаловалась в своём Инстаграме Яна Рудковская, жена Плющенко. - Вчера у нас должно было быть шоу в Клуже, в Румынии. Когда мы приехали на площадку и увидели в каком состоянии лёд, то были в шоке. Была просто лужа и из неё торчали трубки. Лёд только начинал подмерзать. Было принято решение нами и организаторами перенести шоу с вечера на утро, на 9-30 утра! Честно, я слабо верила, что хоть кто -то придёт. Думаю, у нас точно никто не пошёл бы, а вот в Румынии пошли и пришли к 9-30 утра. Лёд за ночь наморозился на полу, но был очень тонкий. Я была против, чтобы Саша катался и рисковал. В центре, где играл Эдвин Мартон, за время катания других фигуристов образовалась метровая дырка во льду, которую все объезжали. Лёд, на котором невозможно прыгать, но Женя запустил Сашу со всеми двойными прыжками! Хотя можно было пойти по облегчённой программе, но у него политика такая -преодоление! Должен быть готов ко всем трудностям! Результат -вы видите. А финале Женя впервые за всю историю шоу и сам упал с прыжка: попал в трубку и пробил её, после чего все в зале увидели фонтан воды! В общем, сегодня у нас был экстрим на льду «EXTRIM on Ice !» Но зрители были жутко довольны, долго не отпускали! Такого шоу они точно никогда больше не увидят и мы я надеюсь тоже. Организаторы подают на компанию по заморозке льда в суд, а мы держим путь в Будапешт на наше сегодняшнее вечернее шоу. Там тоже уже как неделю «Sold out» (аншлаг -Ред.) надеюсь со льдом все будет в полном порядке.

Плющенко чуть не покалечился на шоу в Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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