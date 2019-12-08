Футболисты "Ростова" разгромили "Спартак" в Москве 4:1, отправив "красно-белых" на 10 место в Премьер-Лиге

Матч между "Спартаком" и ФК "Ростов" закрывал календарный год в чемпионате России. Именно игра в столичном районе Тушино на "Открытие Арене" стала последней в 19 туре. Который был последним перед перерывом до весны в Премьер-Лиге. В поединке первого круга эти две команды в Ростове выдали жаркий матч, сыграв вничью 2:2. Ростовский клуб приехал в гости после поражения "красно-белым" в Кубке России со счетом 1:2 в конце октября. Однако же тогда за ростовчан играли в основном футболисты второго состава. А вот к матчу на первенство страны вышли все ударные игроки. И, надо сказать, что так команда Валерия Карпина смотрелась еще круче. Самого же наставника ростовчан, к слову, встретили аплодисментами во время предматчевого представления фанаты "Спартака".

В этой игре было достаточно событий. Встреча началась довольно ровно, но в итоге первым забил "Ростов". После подачи с фланга лучший форвард гостей Шомуродов пробил в штангу, а вот Зайнутдинов был точен. 1-0 на 23-й минуте игры повел "Ростов". Спустя восемь минут "часы пробили полночь". Фанаты, которые были обижены на задержания после игры в Санкт-Петербурге неделю назад, покинули сектор активной поддержки. Это сделали как болельщики хозяев, так и гостей.

Спартак - Ростов. 0:1. Бактийор Зайнутдинов, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Спартак - Ростов. 0:1. Эльдор Шомуродов

К исходу первого тайма "Спартак" едва не получил второй мяч. Наиль Умяров сыграл рукой в своей штрафной, но капитан "Ростова" Ивелин Попов не воспользовался шансов. Болгарский полузащитник хотел пробить тихо и по центру, думая, что вратарь "Спартака" Максименко упадет в один из углов.

Спартак - Ростов. Попов не забивает пенальти, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Спартак - Ростов. Попов не забивает пенальти

Но голкипер остался стоять на месте и просто поймал мяч. С досады Попов натянул на голову футболку. И вскоре прозвучал свисток на перерыв. "Ростов" выигрывал со счетом 1-0...

В начале же второго тайма "Спартак" в одной из атак на свои ворота пропустил второй мяч. Эльдор Шомуродов, убегая от игроков хозяев, пробросил вдоль ворот. Вратарь москвичей Максименко думал, что мяч просто уйдет. Но не рассчитал - набежавший Ионов забил мяч в пустые ворота, сделав счет 2:0. "Спартак" практически был добит.

На 78-й минуте матча "Ростов" забивает третий мяч - защитник Дмитрий Чистяков пришел удачно на подачу углового. После счета 3:0 зрители стали уходить со стадиона еще быстрее, чем во время "акции протеста"Но буквально в следующей же атаке хозяева сократили разрыв.

Спартак - Ростов. 1:3. Эсекьель Понсе, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Спартак - Ростов. 1:3. Эсекьель Понсе

Спартак - Ростов. 0:3. Дмитрий Чистяков, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Спартак - Ростов. 0:3. Дмитрий Чистяков

У "Спартака" забил аргентинец Эсекель Понсе, сделав счет 1:3. Но и это еще не все! На 83-й минуте, спустя всего 120 секунд, Бактиер Зайнутдинов пробил красиво и мощно издали, сделав счет 4:1!

Спартак - Ростов. 1:4. Бактийор Зайнутдинов, Российская Премьер-Лига, 19 тур 08.12.2019.Спартак - Ростов. 1:4. Бактийор Зайнутдинов

Этот расклад сил остался на табло до конца игр. "Ростов" поднялся благодаря победе на 3 место в Премьер-Лиге, а "Спартак" ушел на зимний перерыв десятой командой чемпионата России по футболу.