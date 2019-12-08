Драка фанатов «Спартака» между собой, взрывы на трибунах и дрессировщик Запашный как конкурент Дзюбе

- Активнее, активнее! Выходим, не возвращаемся! - заводящий спартаковской трибуны в мегафон бодро командовал протестной эвакуацией фанатов. Шла как раз 30-я минута последнего матча РПЛ-2019 «Спартак» - «Ростов», и сектора за воротами Максименко ручейками утекали к выходам. К такой форме протеста против действий полиции самая влиятельная фанатская группировка красно-белых «Фратрия» призывала фанатов всех российских клубов. Почти все они, даже заклятые друзья из ЦСКА и «Зенита» откликнулись, и российский футбольный год завершался в унылых декорациях пустых кресел стадионов.

С арены в Москве утекали, впрочем, охотно не все. «Спартак» к тому времени уже уступал 0:1, и часть болельщиков красно-белых хотели увидеть, чем это закончится. Крепкие ребята в таких же красно-белых шарфах убеждали их не задерживаться, и в одном месте даже между своими же фанатами вспыхнула драка.

А до часа «Х» трибуны «Спартака» 30 минут мощными взрывами петард и не менее громкими звуковыми «зарядами» пытались донести свой, в чем бы собственно он не заключался, протест. «Фанат – не преступник!», - гремел стадион. «Футбол – для фанатов, а не для мусоров!», - уточняли тысячи глоток, вспоминая как в Санкт-Петербурге полиция задерживала сотни болельщиков, отзывавшихся нелестно об Артеме Дзюбе.

И тут снова оглушительный взрыв дымовых шашек напоминал, что и у «мусоров» на футбольных матчах есть свой интерес.

- Не надо провокаций! - надрывался заводящий при каждом залпе. Но петарды, пусть и редко, но все равно подбрасывали трибуны. А на секторах появлялись полотнища с надписями про Дзюбу и некими аббревиатурами, за которыми угадывался адрес, куда фанаты посылали капитана сборной России и «Зенита». А рядом с ними на других растяжках было отчетливо видно, что у Дзюбы за последние дни появился конкурент.

Сектора за воротами Максименко ручейками утекали к выходамФото: Евгений НЕСЫН

«Запашный – корм для энергичных кошек», - гласил самый цивилизованный из них. И это был образец корректности. На словах дрессировщик получал от фанатов значительно более бодрые характеристики. А все дело в том, что глава Большого Московского цирка пару дней назад дал странный агрессивный комментарий по поводу нецензурных выражений на стадионах:

- Я бы ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали, - предложил дрессировщик.

Предложение почему-то не прошло.

Так завершился последний матч 2019 года. В России футбол до марта ушел на каникулы, и кажется, к счастью. Еще пару таких огненных туров, и ОМОН действительно появился бы на трибунах, фанаты устроили бы свои представления в цирке, массовые аресты болельщиков продолжились бы по всей стране, а Дзюба икал бы после каждой игры. А сейчас есть три месяца, чтобы успокоиться и выдохнуть. И всем сторонам понять, что сам футбол значительнее интереснее, чем многое из того, что происходит вокруг него. Но среди фанатов ходят слухи, что власти и дальше будут закручивать гайки, и введут «FanID» - паспорта для болельщиков, чтобы учитывать каждого из них.

Да, кстати «Спартак был размазан «Ростовом» - 1:4. Ну, если это кому-то интересно было в этом матче.

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