Из наслаждений жизни лишь инновациям музыка уступает, служенье Аполлону, смущение охотников и последний долг природе

Пресс-секретарь Д. А. Медведева О. С. Осипов рассказал, что итоговое интервью этого года было инновационным: вопросы премьеру задавали также и представители шоу-бизнеса. «Было очевидно, что надо поговорить со всеми, так как и у развлекательного сегмента нашего телевидения есть своя аудитория».

«Гремит музЫка боевая...»

Развлекательному сегменту Д. А. Медведев подробно рассказал об эволюции своих музыкальных пристрастий: «Музыка тоже хорошо. Я музыку слушаю с детства, люблю музыку. Мои вкусы менялись. Я сначала любил только рок-музыку. И в школе, вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. Потом мои вкусы стали меняться. Я стал более толерантным к другим музыкальным направлениям, стал слушать классику, джаз. Я и ряд во всяком случае рутинных видов деятельности выполняю под музыку - это не мешает работе. Это нормально, мне кажется».

Судя по тому, как увлеченно Д. А. Медведев рассказывает о своих музыкальных вкусах, он взаправду является меломаном, что редко среди политиков. Что мы знаем о музыкальных увлечениях Путина, Макрона, Трампа или Лукашенко? Ничего. Да и в прошлом такая же картина. Нам неведомы вкусы Б. Н. Ельцина, М. С. Горбачева, а также их предшественников. Разве что выстрадыватели перестройки рассказывали знатным иностранцам (а те - вражеским голосам), что Андропов - либеральный западник в своем кабинете на Лубянке пьет виски и слушает джаз. Но подлинность этих рассказов вызывает сильное сомнение. При смертельной почечной болезни только виски и пить.

Еще т. Сталин любил ходить в Большой театр и слушать русские оперы («Пиковую даму», «Хованщину»), но это было в невозвратные времена культа личности.

Так что Д. А. Медведев со своим «Из наслаждений жизни лишь инновациям музыка уступает» выгодно выделяется среди подвизаюшихся на мировых подмостках.

Об обормотах

Покуда премьер рассказывал СМИ о сладостных гармониях, внимание публики было приковано к тому, как коммунисты поймали мальчишку, затащили к себе в КГБ, т. е. к отважному поведению студента ВШЭ Е. С. Жукова на уголовном суде. Отец юноши - функционер, космонавт и сколковский бизнесмен С. А. Жуков написал поэму о сыне:

Студенты твой портрет несут как знамя.

И вот что мне поведал вещий стих:

Бог нынче не с отцами, он с сынами.

Мне стыдно за ровесников моих.

Узнав же, что суд проявил снисхождение и отпустил Жукова-мл. домой, выписав ему три года условного вместо испрашиваемого обвинением четырех лет безусловного, Жуков-ст. констатировал: «Опять кормить этого обормота».

Некоторое противоречие - вчера священный образ, а сегодня обормот - было разъяснено еще А. С. Пушкиным:

Пока не требует поэта

К священной жертве Аполлон,

В заботах суетного света

Он малодушно погружен.

А когда требование заканчивается, поэт обратно погружается в суетные заботы. Свою чеканную формулу А. С. Пушкин реализовал в казусе с А. П. Керн. Сперва он писал:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Затем другу своему С. А. Соболевскому он писал уже иначе: «Сегодня, наконец, <плотски познал> гордячку Керн». Это когда его уже не требовал к священной жертве Аполлон.

Но то же самое и в случае с поэтом С. А. Жуковым. Сперва Аполлон поведал ему высокие истины посредством вещего стиха, затем божество удалилось по другим делам, и С. А. Жукова одолели заботы суетного света о прокормлении обормота.

Сам же обормот, выйдя из здания суда, тут же сообщил, что «продолжит заниматься политической деятельностью в 4000 тысячи раз больше, чем раньше», чем всех поставил в недоумение: его активизм теперь усилится в 4 миллиона раз или только в 4 тысячи - тоже немало.

Вопрос особенно интересен, поскольку при столь умноженном активизме условный срок может превратиться в безусловный, о чем назидательно сообщает ст. 74 УК РФ. Вероятно, Е. С. Жуков исходит из того, что к нему, как и к А. А. Навальному, ст. 74 неприменима, ибо кто же его посадит - он же памятник.

Про партполитработу

Покуда юный борец являлся львом настоящей минуты, верхушка России, более проницательно смотрящая вдаль, придавала первостепенное значение волонтерству. На сочинском международном форуме руководство подчеркнуло: «Задача государства - это снимать барьеры лишние, делать так, чтобы не было сфер жизни, в которых нет пространства для работы волонтеров».

Руководящие указания были немедленно приняты к исполнению администрацией пос. Сосновый Бор (Ленинградская обл.). Начальник местного отдела по молодежной политике А. Ю. Позднякова стала воодушевлять местных волонтеров нецензурными выражениями. Она заявила, что для борьбы с равнодушием следует активно (дальше она использовала нецензурный аналог слова «трудиться»), чем смутила волонтеров - «находившиеся в зале люди начали шуметь».

«Ну, видишь, подбодрила ребят», - резюмировала А. Ю. Позднякова.

Риторический прием понятный - «Я рада голову сломать и, презирая лень и негу, кричу: «Пошли, е... т... м...!»

Но, конечно, при партполитработе следует быть более осторожным и тоньше чувствовать флюиды, исходящие от аудитории.

Сорок лет назад, когда я молоденьким юнкером был, на военных сборах под Ковровом с курсантами проводились политзанятия. Вышедший на эстраду полковник-замполит сразу начал ex abrupto: «Американцы дрочат письку на Иран, но мы им не дадим». Вероятно, это было домогательство благосклонности, но аудитория пребывала скорее в удивлении, чем в воодушевлении. Замполит решил, что вялая реакция связана с недостаточной силой живого партийного слова, и выступил fortissimo, задав вопрос: «А знаете ли вы, товарищи курсанты, в чем разница между сеном и <женским детородным органом>?» Чем окончательно вверг товарищей курсантов в тяжелый ступор.

Это притом что речь самих гг. юнкеров наполовину состояла из мата - таковы уж были быстро усвоенные ими армейские обычаи, и ханжеством участники сборов отнюдь не страдали. Но чрезмерно живое партийное слово недостаточно сочеталось с субординацией, и гг. юнкера перестали понимать, что вообще происходит. Вероятно, сходный конфуз произошел и с сосновоборской предводительницей охотников.

Интересно, случился ли конфуз при постановке в столице «Гамлета» А. П. Сумарокова. Драматург XVIII в. творчески переработал Шекспира - прямо как деятели современного театра. Трагедия получилась оптимистической: Гамлет и Офелия оставались в живых и торжественно браковенчались. Пьеса заканчивалась словами Офелии:

Иди, мой князь, во храм,

Яви себя в народе,

А я пойду отдам

Последний долг природе.

Сумароков тут разумел посещение могилы родителей, но теперь современная Мельпомена настоятельно требует от актеров справлять нужду на сцене, и слова Офелии могут приобретать смысл, драматургом не предусмотренный. Во всяком случае, мэтры современного театра истолковали бы финал пьесы только таким образом.