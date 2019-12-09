Козырная карта Некрасова

Жизнь его, как нам преподносили в старой советской школе, была нелегка, но лучезарна. Нещадно боролся, мол, Николай Алексеевич с царским самодержавием, грудью вставая на защиту трудового крестьянства.

И особенно ратовал против рабского угнетения женщины.

Можно было, конечно, и так повернуть.

Но давайте глянем со стороны. Семья Некрасовых была некогда очень богата, только дед поэта сделал все от него зависящее, чтобы избавить потомков от этакой тяжести, и все свое состояние проиграл в карты. Проклятие этой страсти настигло и отца Николая - тот тоже играл, не в силах остановиться, проигрывал, вынужден был поступить на военную службу, скитаться по городам с семьей и встретить рождение сына в Винницком уезде Подольской губернии. Правда, женился на довольно богатой красавице варшавянке: был он чертовски хорош собой, и с дамами ему откровенно везло. Не то что с картами. Забегая вперед, отметим, что и сам Николай Алексеевич не избежал пагубной страсти, любил в карты играть и, что удивительно, постоянно выигрывал! При этом любил говаривать: «Судьба моя делает только должное, возвращая роду через внука то, что отняла через деда».

Но это случится много позже, а до того молодой человек, тайком пишущий стихи, решительно отказывается от военной карьеры, что прочил ему отец, заодно отказавшись и от всякого отцовского содержания. Попытался поступить в университет - не получилось, и стал вольным слушателем на филологическом факультете. Начались три года отчаянно бедной жизни… Обед стоил 15 копеек, но редкий случай, когда те копейки находились в его кошельке. Прибегал к ухищрению: «Я постоянно, каждый день чувствовал себя голодным…» Нашел один ресторанчик в Питере на Морской, где дозволяли посидеть просто так, читая газеты, и Некрасов, поглядывая по сторонам, пододвигал тарелку с нарезанным караваем, стоявшую на каждом столе, и потихоньку, прикрывшись газетой, ел этот хлеб…

Зато потом! Известность и слава кинулись вдогонку за ним, словно бы наверстывая потерянное. Правда, после неудачи с первой книжкой стихов «Мечты и звуки», которую разгромил Белинский в «Отечественных записках», автор бегал по городу, скупая ее, дабы самолично уничтожить. Но новые стихи охотно и много печатали, впервые в жизни у него появились деньги и популярность, что, как известно, часто взаимосвязано. Некрасов приобрел журнал «Современник» и в краткое время сделал его самым популярным в столице, да и во всей читающей и думающей России. Позвал, между прочим, на черновую журнальную работу Белинского - и тот с радостью согласился. А когда процветающий журнал власти закрыли, приобрел «Отечественные записки» и тоже вывел их на самый высокий уровень.

Только затихшая болезнь неприметно точила его. Николай Алексеевич едет подлечиться в Италию, возвращается окрепшим и чувствует себя отменно. Опять недолго… Успевает, к счастью, написать «Последние песни», трезво взвешивает свои жизненные ошибки - и это произведение считается одним из лучших во всем, что им написано.

Достоевский, выступая у могилы Некрасова, поставил его имя вровень с именами Пушкина и Лермонтова, а молодежь, собравшаяся на похоронах, кричала: «Выше! Выше!»

Он и для нас в едином с ними ряду.