Ускорение ветра позволит ветроустановкам давать больше энергии в будущем

Существует общепринятое представление о том, что с 1980 года скорость ветра в мире из-за антропогенного воздействия только уменьшалась. Возрастающая высота строений, появление растительности в местностях, где ее до этого не было, стали поводом для беспокойства защитников мирового климата.

Ряд ученых произвели анализ данных о погодных условиях и пришли к выводу о том, что за последние 10 лет средняя скорость ветра в мире резко возросла. «В мире становится все более ветрено», говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Nature Climate Change».

Так, научные работники прогнозируют дальнейший рост скорости ветра и считают, что это обстоятельство обладает рядом положительных эффектов. В частности, большая скорость означает и большую производительность ветроустановок.

«Даже при небольшом увеличении скорости ветра всё равно достигается ощутимый прирост производительности», – говорится в исследовании.

В результате увеличения скорости ветра средняя выработка электроэнергии на условной ветроэлектростанции в 2017 году выросла примерно на 17 % по сравнению с 2010 годом.

В первую очередь, на скорость ветра оказывают влияние колебания температуры поверхностного слоя воды океанов.

Имеют значение и новые технологии, разрабатываемые в этом направлении. При оценке эффективности ветроустановок размеры каждой можно подогнать под конкретные требуемые параметры, чтобы воспользоваться преимуществом дополнительного прироста мощности. Ученые считают, что в будущем можно будет рассчитать размеры ветряков таким образом, чтобы каждая энергоустановка могла захватывать максимальное количество ветра.

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