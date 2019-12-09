ESA отправит на Марс «медведей», а NASA - «коматозников»

Портал Phys.org познакомил с результатами исследования, которое провело Дизайнерское бюро (ESA's Concurrent Design Facility - CDF) Европейского космического агентства (European Space Agency — ESA), занятое проектированием будущих межпланетных миссий. Его специалисты пришли к выводу, что было бы крайне выгодно ввести экипаж марсианской экспедиции в спячку — устроить им гибернацию, выражаясь научным языком. Ведь спящих почти не надо кормить. И воздуха им много не надо.

Руководитель бюро Робин Байсброк (Robin Biesbroek) с коллегами прикинули, как изменится космический корабль, если превратить его в эдакую берлогу, где путешественники уподобятся медведям, заснувшим на зиму.

Вывод: доставка на Марс «медведей» обойдется значительно дешевле, чем "шатунов" . Ведь на размерах корабля можно будет сэкономить и запасов взять меньше.

Идея сэкономить на марсинской экспедиции овладела умами европейцев и американцев.

В итоге в ESA решили, что корабль будет аж в 3 раза легче. Но для этого потребуется найти безопасный способ снизить метаболизм членов экипажа на 75 процентов — чтобы стал, как у медведей. Вот только они — медведи — и прочие сурки вырабатывают особое усыпляющее вещество. Использовать нечто подобное для людей пока не получается.

Однако способ надолго «отключить» экипаж есть. Компания SpaceWorks Enterprises из Атланты еще 5 лет назад предложила его NASA. Там заинтересовались.

На Международном астрономическом конгрессе в Торонто представлявший компанию доктор Марк Шаффер (Dr Mark Schaffer) уверял, что можно отправить на Марс астронавтов, погруженных в искусственную кому. Это не спячка.

По расчетам Шаффера, объем жилого отсека можно будет уменьшить в пять раз, а вес всего космического корабля - сократить почти в два раза - с 400 до 220 тонн.

Исследователь напомнил, что оборудование для погружения в искусственную кому уже имеется. Медики используют его с 2003 года, спасая пациентов с тяжелыми травмами. Их тела охлаждают до 32 градусов с помощью специальных дыхательных масок. Точно так же можно охладить и членов марсианской экспедиции , которые впадут в бессознательное состояние. Чем многократно замедлят свой метаболизм.

Рядом с коматозниками останется дежурный, который будет внутривенно вводить им скудное питание и периодически стимулировать мышцы электрическим током, чтобы не атрофировались. А уже у Марса разбудит, просто перестав охлаждать. Не исключено однако, что все эти манипуляции доверят автоматике. Опять же для экономии.

Есть и менее экстремальное схема - уходить в кому по очереди: одна смена спит, к примеру, неделю, другая бодрствует. Потом меняются. Тогда даже не потребуется дополнительных исследований - уже сейчас пациентов охлаждают на относительно непродолжительное время.

Для коматозников отведут специальный холодильный отсек.

- В медицине больше и не надо было, - говорит Шаффер. - А для того, чтобы лететь на Марс наиболее экономично, конечно, потребуются эксперименты не только на Земле, но и на орбите. Ведь оптимальный вариант - кома продолжительностью в 180 дней. Примерно столько займет дорога до соседней планеты, если она будет находиться от нас на минимальном расстоянии.

А вдруг экипаж проснется? А еды в обрез. И воздуха мало. Что делать? Похоже, что сильно сэкономить не получится.

ЕЩЕ ОДНА ИДЕЯ

А не отправить ли на Марс мутантов?

Предложение внести изменения в гены членов экипажа марсианский экспедиции прозвучало на саммите инноваций (Codex innovation summit), который состоялся в Лондоне. С инновацией выступил Дуглас Терьер (Dr Douglas Terrier), главный технолог NASA. Далеко идущая цель модификации ДНК: защитить астронавтов от космической радиации по пути к Марсу и на его поверхности.

А космическая радиация и в самом деле опасна — не защитившись от нее, в межпланетные путешествия лучшее вообще не отправляться. В этом убеждают эксперименты, которые провели ученые из Университета Калифорнии (University of California, Irvine). Как выяснилось, потоки высоко энергетических заряженных частиц, пронизывающих пространство, способны повредить мозги астронавтов и лишить их разума.

На Земле нас бережет магнитное поле. Защита, которую создает наша планета, простирается и немного в околоземное пространство, оберегая экипаж Международной Космической Станции (МКС). Но на пути к Марсу - в открытом космосе - излучение свирепствует в полную силу. Его воздействие смоделировали в радиационной лаборатории американского космического агентства (Nasa Space Radiation Laboratory at New York's Brookhaven National Laboratory). Высоко энергетическими заряженными частицами «бомбардировали» крыс. Увидели: излучение поражают нервные клетки. Результат: слабоумие и потерю памяти. Ученые наблюдали и то, и другое - как непосредственно в процессе облучения — словно бы во время полета, так и после - как бы уже на Марсе.

«Космические мозги» - так назвал наблюдаемые метаморфозы доктор Чарльз Лимоли (Dr Charles Limoli), который руководил исследованиями. Но опасность тронуться умом не единственная. Под угрозой весь организм. Давно ведь известно, что радиация, повреждая человеческие клетки, вызывает онкологические заболевания.

Чтобы до Марса долетели здоровые и все еще сообразительные астронавты, а не больные идиоты, главный технологи NASA и предлагает отправить в полет эдаких мутантов, защищенных на генетическом уровне. Если верить Терьеру, то можно так изменить ДНК, что клетки сами станут с утроенной силой устранять повреждения, вызванные космическим излучением.