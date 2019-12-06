Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция
Вечером в пятницу, 6 декабря, в Турине будут представлены первые прокаты у танцоров на льду среди юниоров. Одно из главных ожиданий - как выступит в финале Гран-При дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным. Они впервые в карьере добились такого результата. "КП" рассказывает о главных моментах первого проката ритм-танец в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.
Время выхода на лед российских фигуристов в финале Гран-При 2019 среди юниоров ритм-танец
Вся первая разминка, по сути, отдана российским фигуристам. Нашу страну здесь представляют три дуэта. Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов откроют прокаты в 17:06 по московскому времени, Диана Дэвис и Глеб Смолкин пойдут следом за ними в 17:13, а вот уже Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный закроют первую разминку, представив свою программу в 17:19.
Стартовый порядок фигуристов в ритм-танце на финал Гран-При 2019
Первая разминка
1. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия)
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия)
3. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия)
Вторая разминка
4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
5. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США)
6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Прямая видеотрансляция ритм-танца финала Гран-При 2019 среди юниоров танцы на льду
Старт соревнований намечен на 17.00 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. Помимо этого - на официальном YouTube-канале юниорской серии Гран-При.
Финал Гран-При 2019. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая видеотрансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU