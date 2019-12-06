2019-12-06T13:53:55+03:00
Спорт

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция

Дочь Этери Тутберидзе с партнером Глебом Смолкиным покажут первый танец финала Гран-При [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Диана Дэвис и Глеб Смолкин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вечером в пятницу, 6 декабря, в Турине будут представлены первые прокаты у танцоров на льду среди юниоров. Одно из главных ожиданий - как выступит в финале Гран-При дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным. Они впервые в карьере добились такого результата. "КП" рассказывает о главных моментах первого проката ритм-танец в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристов в финале Гран-При 2019 среди юниоров ритм-танец

Вся первая разминка, по сути, отдана российским фигуристам. Нашу страну здесь представляют три дуэта. Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов откроют прокаты в 17:06 по московскому времени, Диана Дэвис и Глеб Смолкин пойдут следом за ними в 17:13, а вот уже Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный закроют первую разминку, представив свою программу в 17:19.

Стартовый порядок фигуристов в ритм-танце на финал Гран-При 2019

Первая разминка

1. Елизавета Худайбердиева – Андрей Филатов (Россия)

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия)

3. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия)

Вторая разминка

4. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

5. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США)

6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Прямая видеотрансляция ритм-танца финала Гран-При 2019 среди юниоров танцы на льду

Старт соревнований намечен на 17.00 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут – на сайте Первого канала 1tv.ru. Помимо этого - на официальном YouTube-канале юниорской серии Гран-При.

Финал Гран-При 2019. Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая видеотрансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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