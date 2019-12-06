Банк ДОМ.РФ запустил программу "TRADE-IN с ипотекой"

Банк Дом.РФ совместно с Группой компаний «Инград» запускает программу «TRADE-IN с ипотекой». Теперь клиенты банка могут поменять имеющуюся квартиру на новую, оплатив разницу в стоимости ипотечным кредитом от Банка ДОМ.РФ. Идеальное решение для тех, кто не может ждать продажи имеющегося жилья, чтобы приобрести новое. Или не имеет свободных средств для расширения жилплощади. Ведь программа TRADE-IN с ипотекой предполагает, что сделка по выкупу квартиры и приобретение новой заключается одновременно.

По условиям программы, имеющееся у заемщика жилье выкупается и его стоимость зачитывается застройщиком при покупке квартиры в новостройке. При этом клиенту может быть предоставлена возможность проживания в выкупленной квартире. Сроки передачи выкупленной квартиры и проживания в ней до получения нового жилья фиксируются в договоре купли-продажи между девелопером и клиентом. Таким образом, покупатель чувствует себя защищенно и комфортно весь период, пока ждет ключи от новой квартиры.

«Суть программы в том, что застройщики принимают старую квартиру в счет оплаты новой, а Банк ДОМ.РФ предоставляет кредит на оплату разницы в цене. Этот механизм позволяет приобрести новое жилье при отсутствии свободных средств. Программа сочетает в себе ряд преимуществ, наряду с финансовой выгодой, клиент экономит время на продажу квартиры и обеспечивает безопасность сделки», – говорит Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Да и условия кредитования очень выгодные. В банке ДОМ.РФ можно получить ипотеку на покупку жилья на стадии строительства по ставке от 8,3%. Займ оформляется на покупку квартиры в доме, включенном в список аккредитованных банком объектов. Минимальный первоначальный взнос – 10%. Максимальная сумма кредита по базовым программам составляет 30 млн руб. Срок кредитования – до 30 лет.

При этом заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно подать в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Также без посещения офиса и без комиссии можно вносить платежи по кредиту - через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Кстати, по ней предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».

В том, что программа trade-in действительно выгодна смогли убедиться уже многие покупатели жилья. Как отмечает вице-президент ГК «Инград» Артем Бортневский, за последние два года доля сделок в компании "обмена старой квартиры на новую" увеличилась почти в 4 раза.

"И мы видим большое будущее за этим форматом продаж. Совместная с Банком ДОМ.РФ программа позволит привлечь внимание новых клиентов к нашим проектам», – подчеркнул он.

С подробными условиями ипотеки на покупку квартиры на стадии строительства можно ознакомиться на сайте Банка ДОМ.РФ.