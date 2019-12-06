2019-12-06T15:10:02+03:00
Общество

Патриарха Кирилла пригласили в США

Православная церковь в Америке отметит 50-летие автокефалии
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Предстоятели Русской и Американской православных церквей отслужили совместный молебен и сели за стол переговоровПредстоятели Русской и Американской православных церквей отслужили совместный молебен и сели за стол переговоровФото: Елена ЧИНКОВА
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Пока Москва и Вашингтон переживают очередной раунд так называемой "визовой войны", к активному диалогу приступили духовные лидеры. В пятницу в Свято-Даниловом монастыре появилась делегация из США во главе с Блаженнейшим митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.

Предстоятели Русской и Американской православных церквей отслужили совместный молебен и сели за стол переговоров.

- Сегодня не самый благоприятный политический контекст, но это не мешает нам, несмотря на меняющуюся конъюнктуру, сохранять наше единство и искреннюю любовь и уважение друг к другу. Не теряю надежды на то, что эти церковные отношения могут помочь наладить и отношения между странами, - приветствовал гостей Патриарх Кирилл.

И выразил большую признательность за поддержку Украинской православной церкви и неприятие раскольников.

- Хотел бы поблагодарить за ваши обращения с поддержкой митрополита Онуфрия и канонической церкви и хотел бы особенно подчеркнуть вашу принципиальную позицию по непризнанию так называемой "Православной церкви Украины", - сказал Святейший.

А следом сообщил о том, что столичные власти отреставрируют подворье Американской православной церкви в Москве к грядущему в 2020 году юбилею ее автокефалии (та была предоставлена ей Русской православной церковью в 1970 году).

В ответ митрополит Тихон пригласил Патриарха на торжества в США.

- Хотел бы обсудить с вами, чтобы вы лично или представители церкви приняли участие в празднованиях, что лишь упрочит наши отношения, - сказал владыка.

- Благодарю вас, - ответил Патриарх.

А далее разговор продолжился уже за закрытыми дверями.

Патриарха Кирилла пригласили в США.Елена ЧИНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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