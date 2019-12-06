Патриарха Кирилла пригласили в США
Пока Москва и Вашингтон переживают очередной раунд так называемой "визовой войны", к активному диалогу приступили духовные лидеры. В пятницу в Свято-Даниловом монастыре появилась делегация из США во главе с Блаженнейшим митрополитом всей Америки и Канады Тихоном.
Предстоятели Русской и Американской православных церквей отслужили совместный молебен и сели за стол переговоров.
- Сегодня не самый благоприятный политический контекст, но это не мешает нам, несмотря на меняющуюся конъюнктуру, сохранять наше единство и искреннюю любовь и уважение друг к другу. Не теряю надежды на то, что эти церковные отношения могут помочь наладить и отношения между странами, - приветствовал гостей Патриарх Кирилл.
И выразил большую признательность за поддержку Украинской православной церкви и неприятие раскольников.
- Хотел бы поблагодарить за ваши обращения с поддержкой митрополита Онуфрия и канонической церкви и хотел бы особенно подчеркнуть вашу принципиальную позицию по непризнанию так называемой "Православной церкви Украины", - сказал Святейший.
А следом сообщил о том, что столичные власти отреставрируют подворье Американской православной церкви в Москве к грядущему в 2020 году юбилею ее автокефалии (та была предоставлена ей Русской православной церковью в 1970 году).
В ответ митрополит Тихон пригласил Патриарха на торжества в США.
- Хотел бы обсудить с вами, чтобы вы лично или представители церкви приняли участие в празднованиях, что лишь упрочит наши отношения, - сказал владыка.
- Благодарю вас, - ответил Патриарх.
А далее разговор продолжился уже за закрытыми дверями.
Патриарха Кирилла пригласили в США.Елена ЧИНКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU