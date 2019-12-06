2019-12-06T15:13:17+03:00
Общество

Сказкотерапия, инклюзивный КВН и "Коробки храбрости": Сотрудники Тракторных заводов помогают детям и взрослым

Основатель клуба "Четруша" Людмила Квасникова стала лауреатом проекта “Героям - быть!”
Ольга БОРСКАЯ
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Встреча в Музее истории трактора детей из клуба "Четруша" с подопечными паллиативного отделения (фонд. им. Ани Чижовой) и детей из малообеспеченных семей. Фото: личный архив Людмилы КвасниковойВстреча в Музее истории трактора детей из клуба "Четруша" с подопечными паллиативного отделения (фонд. им. Ани Чижовой) и детей из малообеспеченных семей. Фото: личный архив Людмилы Квасниковой
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- Многие у меня спрашивают, откуда я беру силы, энергию, время для волонтерства? Я знаю, что участие в судьбе людей, остро нуждающихся в поддержке, не забирает, а, наоборот, дает силы, развивает внутренний ресурс, наполняет энергией, предоставляет возможность реализовать идеи, - так говорит Людмила Квасникова. Она трудится в должности заместителя директора технологического аудита на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. А еще, помогает тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья.

9 лет назад в Чебоксарах - негласной столице тракторостроения - был создан единственный в России Музей истории трактора. Людмила привела туда своего сына. Машины настолько покорили мальчика, что он заявил: "Не пойду больше в садик, лучше в музей истории трактора, я там буду работать!"

Людмила Квасникова вошла в число победителей проекта “Героям – быть!” Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

Людмила Квасникова вошла в число победителей проекта “Героям – быть!” Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

Так у Людмилы родилась идея детского клуба при музее, где ее сын и другие ребята могли бы изучать технику. Назвали его "Четруша" - в честь чебоксарских тракторов "ЧЕТРА". Дети начали даже участвовать в реставрации раритетных экспонатов, а еще - снимать познавательные видеоролики о своем увлечении. Постепенно появились новые темы. Ребята начали снимать видеоролики о тех людях и для тех людей, которые особенно нуждаются в поддержке, кому гораздо сложнее узнать мир вокруг. О сиротах, детях с инвалидностью. Общение с подопечными интернатов и больниц просто не могло не тронуть сердце Людмилы и других родителей юных участников клуба «Четруша». Так волонтеры клуба при музее истории трактора стали выезжать в детские дома, больницы, хосписы, начали навещать ветеранов - устраивать концерты, дарить подарки, просто общаться и согревать душевным теплом тех, кому оно так необходимо.

Людмилу поддержали коллеги: сейчас в благотворительных акциях участвуют десятки работников “Тракторных заводов”.

- Участие поощряется и поддерживается руководством предприятия и профкомом. Именно добровольцы-помощники благотворительных акций становятся кандидатами в мотивационные программы заводов Концерна, - отмечает Людмила.

Сейчас работа клуба “Четруша” вышла далеко за пределы технического детского клуба при музее истории трактора. Волонтеры помогают юным пациентам онкогематологического отделения республиканской детской больницы. Акция "Привести ребенка к мечте" через занятия со сказко- и арт-терапевтами, общение с артистами, участие в представлениях дарит малышам хорошее настроение, помогает найти силы на выздоровление.

Добровольцы также регулярно собирают для малышей "Коробку храбрости" - игрушки, книжки, канцелярские принадлежности, - это помогает малышам отвлечься от боли, мотивирует на прохождение необходимых процедур. Также клуб проводит сбор средств на покупку оборудования для детского хосписа: приборы помогают тяжелобольным детям есть, дышать, двигаться.

Добровольцы также регулярно собирают для малышей "Коробки храбрости" Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

Добровольцы также регулярно собирают для малышей "Коробки храбрости" Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

Кроме этого, в клубе “Четруша” проводятся постоянные занятия для детей с ментальными нарушениями - синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра. В студии танца "Солнышко" особенные ребята учатся управлять своим телом, находят друзей и любимое занятие. А инклюзивная команда КВН, которая состоит из «четруш» и «солнышек», наравне с обычными ребятами участвует в юниор-лиге Республики Татарстан.

Еще одно важное направление для волонтеров-родителей и юных воспитанников клуба “Четруша” - патриотическое. Добровольцы на протяжении нескольких лет помогали ветеранам войны и труда.

- Каждый доброволец испытывает радость, когда видит, что облегчил жизнь кому-то, чувствует их благодарность, хотя этого не ждешь, – а когда получаешь, понимаешь, что она в десятки раз сильнее и больше того, что ты затратил, - уверена Людмила.

ИНклюзивная ЭКСклюзивная команда КВН участвует в юниор-лиге Республики Татарстан. Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

ИНклюзивная ЭКСклюзивная команда КВН участвует в юниор-лиге Республики Татарстан. Фото: личный архив Людмилы Квасниковой

Людмила Квасникова вошла в число победителей проекта “Героям – быть!”. Его цель — рассказать истории обычных людей со всей страны, которые совершают удивительные, бескорыстные поступки.

Кстати, в номинации «Всегда в сердце» победил электросварщик другого предприятия Концерна «Тракторные заводы» ЗАО «Промтрактор-Вагон» - Максим Ильин. Вот уже несколько лет он восстанавливает и облагораживает могилы и памятники погибшим в боевых действиях , проводит «Уроки мужества» в школах и детских садах, помогает ветеранам.

Любовь и Максим решили объединить усилия и запустить совместный проект. Они и дальше будут помогать ветеранам военных действий, их семьям, а еще - снимут патриотические ролики к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

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