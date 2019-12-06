2019-12-06T15:38:24+03:00
Происшествия

В Британии женщина устроила дуэль между мужем и любовником

Любовные похождения уроженки Литвы закончились убийством
Мария БЕРК
Поделиться:
Законный муж и юный любовник созвонились между собой, а на следующий день один из них был найден мертвымЗаконный муж и юный любовник созвонились между собой, а на следующий день один из них был найден мертвымФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

История, произошедшая в Лондоне, разворачивалась фактически по роману Владимира Набокова «Король, дама, валет». Любовный треугольник. Женщина, мечущаяся между мужем и молодым любовником. Коварный план по убийству законного супруга. И, как ожидаемо, вполне прозаичная развязка.

35-летняя уроженка Литвы Аста Юскаускен (между прочим, мать троих детей), будучи замужем за 42-летним Гидруисом Юскаускасом, решила завести роман с мужчиной помоложе. В любовники она себе выбрала 25-летнего Мантаса Кведараса, недавно вышедшего на свободу из тюрьмы.

Любвеобильная Аста была уверена, что ее хватит и физически, и морально сразу на двоих. Поэтому не разводиться с мужем, не рвать роман с юным Мантасом она не собиралась. Но мужчины считали иначе и потребовали, чтобы Аста определилась с избранником. Дама, не долго думая, предложила им разобраться между собой — сразиться на дуэли за ее сердце. «Да победит сильнейший!», - видимо, про себя подумала Аста.

16 июня законный муж и юный любовник созвонились между собой, а на следующий день Гидриус был найден мертвым. На его теле полиция насчитала 35 ножевых ранений в области шеи, груди и плеча. Красавец Мантас не стал отрицать своей вины и признался в убийстве Гидриуса.

В суде прокурор обвинил Асту в подстрекательстве.

- Она заранее знала, что Кведарас собирался причинить серьезный вред Гидриусу, но поощряла его и помогала, - заявил обвинитель.

Юный любовник не стал брать всю вину на себя. Он рассказал, что Аста после убийства укрыла его у себя дома, избирательно чистила переписки в мобильных телефонах, пока их не изъяла полиция, и неоднократно врала на допросах. Судебное разбирательство продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Паромы не ходят, самолет снесет таким ветром!»: новосибирская семья застряла на острове посреди океана
Туристы отправились отдыхать на Филиппины, но тайфун помешал всем планам. Сибиряки не могут улететь с острова, на котором объявили первый уровень опасности
Новости 24
Соавтор законопроекта о "русском софте" заверил, что гаджеты не пропадут с рынка
Японский фигурист сильно ударился о лед, пытаясь исполнить четверной аксель
«Бессмысленное словоблудие»: в ДНР раскритиковали идею о «муниципальной страже»
Эксперт объяснил слова Порошенко о встрече Путина и Зеленского
Песков: Кремль узнал из СМИ об идее Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе
В Кремле рассказали о «серьезном» настрое перед «нормандским саммитом»
Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим
Храм Христа Спасителя и два суда получили угрозы о взрыве
Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" близко к завершению
Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы ради мира в Донбассе
К закону о семейно-бытовом насилии поступило более пяти тысяч предложений
Специалист по кибербезопасности дал советы по защите денег на карте от кражи
Врач рассказал об опасности бороды и усов
В Анапе назовут лучших виноделов на конкурсе «Молодая лоза»
Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Журнал Time впервые поместил Зеленского на обложку
Детский омбудсмен призвала забирать лицензии у магазинов, где снюсы продают детям
В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей
Федерация легкоатлетов направила в Минспорт "дорожную карту" по борьбе с допингом
В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор
Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один
Назван овощ, восстанавливающий легкие после курения
Корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС
Иосиф Пригожин объяснил, почему российская публика показалась навязчивой Раймонду Паулсу
Электрический угорь в США заставил работать гирлянду на рождественской ёлке
Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России
Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь
Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве