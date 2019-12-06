В Британии женщина устроила дуэль между мужем и любовником

История, произошедшая в Лондоне, разворачивалась фактически по роману Владимира Набокова «Король, дама, валет». Любовный треугольник. Женщина, мечущаяся между мужем и молодым любовником. Коварный план по убийству законного супруга. И, как ожидаемо, вполне прозаичная развязка.

35-летняя уроженка Литвы Аста Юскаускен (между прочим, мать троих детей), будучи замужем за 42-летним Гидруисом Юскаускасом, решила завести роман с мужчиной помоложе. В любовники она себе выбрала 25-летнего Мантаса Кведараса, недавно вышедшего на свободу из тюрьмы.

Любвеобильная Аста была уверена, что ее хватит и физически, и морально сразу на двоих. Поэтому не разводиться с мужем, не рвать роман с юным Мантасом она не собиралась. Но мужчины считали иначе и потребовали, чтобы Аста определилась с избранником. Дама, не долго думая, предложила им разобраться между собой — сразиться на дуэли за ее сердце. «Да победит сильнейший!», - видимо, про себя подумала Аста.

16 июня законный муж и юный любовник созвонились между собой, а на следующий день Гидриус был найден мертвым. На его теле полиция насчитала 35 ножевых ранений в области шеи, груди и плеча. Красавец Мантас не стал отрицать своей вины и признался в убийстве Гидриуса.

В суде прокурор обвинил Асту в подстрекательстве.

- Она заранее знала, что Кведарас собирался причинить серьезный вред Гидриусу, но поощряла его и помогала, - заявил обвинитель.

Юный любовник не стал брать всю вину на себя. Он рассказал, что Аста после убийства укрыла его у себя дома, избирательно чистила переписки в мобильных телефонах, пока их не изъяла полиция, и неоднократно врала на допросах. Судебное разбирательство продолжается.