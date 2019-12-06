2019-12-06T17:02:07+03:00
Звезды

Еле устояла на ногах: Лера Кудрявцева запуталась в платье с глубоким декольте

48-летняя телеведущая чуть не упала на светской вечеринке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Жизнь Леры Кудрявцевой - это не только красивые фотографии в соцсетях, трогательное общение с поклонниками, воспитание маленькой дочки Маши, но и работа, которая сопряжена с бесконечными перелетами и переездами. И это сильно выматывает.

Лера Кудрявцева пожаловалась поклонникам, что не спит уже почти двое суток. Причиной такого напряженного графика стала поездка телеведущей в Казахзстан. 48-летняя знаменитость посетила светское мероприятие в Павлодаре. Однако во время торжества с ней произошел конфуз.

Телеведущая призналась, что сначала ей пришлось лететь самолетом, а потом ехать на машине. В общей сложности дорога заняла у телезвезды несколько часов. По словам Кудрявцевой, ей тяжело даются такого рода путешествия, так как они сильно ее изматывают.

Приехав в город, Лера начала подготовку к светскому рауту. Она надела роскошное вечернее платье с глубоким декольте и длинной струящейся юбкой с высоким разрезом.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" распустила волосы и решила впечатлить поклонников, продефилировав на камеру. Однако блондинка запуталась в серебристом наряде и едва не упала. Кудрявцева еле устояла на ногах. Она не стала скрывать конфуз от поклонников и разместила видео в блоге.

А потом Лера показала себя с испорченным макияжем. После вечеринки она вернулась в свой номер в гостинице и не смогла успешно смыть тушь с первого раза. Косметика осыпалась и размазались по всему лицу.

Лера Кудрявцева чуть не упала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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