Звезда "Уральских пельменей" похудел на 16 кг

Сергей Нетиевский полюбился зрителям как один из самых ярких участников шоу "Уральские пельмени". Однако, как известно, за каждым большим успехом стоит огромный труд. Артист не скрывает, что серьезно подорвал здоровье из-за напряженной работы.

Сергей Нетиевский отдал "Уральским пельменям" много сил и времени. Артист работал в ущерб своему здоровью. "В какой-то момент сердце начало болеть. Меня два раза после концертов увозили на «скорой»", - рассказал он в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

За последние четыре года Сергей сильно похудел, стал больше спать и занялся своим здоровьем. "Сбросил 16 килограммов лишнего веса. Из пельменя стал лапшой", - с улыбкой поведал артист.

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Как отметил юморист, по телевизору до сих пор показывают много повторов шоу "Уральские пельмени", поэтому зрители думают, что он до сих пор является участником проекта. "Людям кажется, что я все еще там, но это не так", - развел звезда руками.

С кем-то из бывших коллег Сергей поддерживает теплые отношения, с кем-то - не общается. "Это как в любой большой семье. Отношения с годами между людьми меняются", - добавил юморист.

Сергей Нетиевский покинул проект в 2015 году. Сейчас у него идут суды с бывшими коллегами за интеллектуальную собственность. Стороны обвиняют друг друга во всех смертных грехах. К слову, после ухода Нетиевского "Уральские пельмени" стали распадаться. Сначала коллектив покинули Вячеслав Мясников и Андрей Рожков, а теперь Юлия Михалкова.

"Слава и Андрей - одни из самых талантливых участников шоу. Им стало тесно внутри коллектива. Наступила, так сказать, некая критическая ситуация, пошли ссоры. У меня, кстати, с ними нормальные отношения, - поведал Сергей. - Мы были все вместе 20 лет".