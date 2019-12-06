2019-12-06T18:19:09+03:00
Дом. Семья

Верный пес помог вызвать скорую и спас хозяйку

Случай произошел в британском городе Престон
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Верный лабрадор спас хозяйкуВерный лабрадор спас хозяйкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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36-летняя Мия Эллери, жительница британского города Престон, попала практически в безвыходную ситуацию. Она упала с лестницы у себя дома и ударилась настолько сильно, что не смогла сама подняться и даже пошевелиться. Мия начала звать на помощь, но дома, как на зло, была только ее шестилетняя дочь. Девочка в этот момент безмятежно смотрела мультики в наушниках, и совсем не слышала отчаянных криков мамы.

К счастью, Мие удалось найти выход из ситуации - она позвала на помощь своего лабрадора по кличке Бентли и дала ему команду привести дочь. Верный пес незамедлительно побежал в гостиную и начал яростно стягивать с девочки наушники. Малышка не сразу поняла, что происходит. Тогда Бентли начал стягивать с неё пижаму и тянул до тех пор, пока она не встала. Затем он нашел телефон, и девочка смогла вызвать врачей. Собака не отходила от хозяйки до самого прибытия медиков. Мию госпитализировали с ушибами спины и позвоночника, пишет The Sun.

Хозяйка отблагодарила своего спасителя и призналась, что это лишь результат хорошей дрессировки. Она уже давно научила лабрадора приносить пиво из холодильника, пульт от телевизора и мобильный телефон. Уж очень не любила вставать с дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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