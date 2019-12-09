Новые больницы и современное оборудование: В Алтайском крае на нужды здравоохранения выделили более 4,2 млрд. рублей

Более 4,2 млрд. рублей в 2019 году было выделено в Алтайском крае на развитие медицины: на эти деньги строились и ремонтировались больницы, закупалось современное диагностическое оборудование, приобретались автомобили скорой и неотложной помощи. Система здравоохранения региона — самая большая по числу медицинских учреждений и самая затратная по содержанию в Сибирском федеральном округе. Что было сделано в 2019 году, и что предстоит сделать в следующем, губернатор края Виктор Томенко обсудил на заседании правительства Алтайского края.

82% СРЕДСТВ — ИЗ КРАЕВОГО БЮЖЕТА

Всего за последние три года на обеспечение материально-технической базы региональной медицины Алтай направил более 9,1 миллиарда рублей. Большая часть этих средств - 82,5% - была выделена из краевого бюджета. Только в этом году на строительство и ремонт больниц и поликлиник в крае потратили 2,64 млрд. рублей. В городах и поселках капитально ремонтировались здания медучреждений, благоустраивались территории, у 185 объектов обновили фасады.

В 2020 году в регионе будет вестись строительство сразу на четырех крупных объектах. Два из них - хирургический корпус Алтайского краевого центра охраны материнства и детства и поликлиника в Барнауле. Еще две стройплощадки развернутся в рамках реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями: будет реконструирован хирургический корпус и построен второй лучевой корпус краевого онкодиспансера.

Губернатор Виктор Томенко подвел итоги 2019 года по финансированию региональной медицины. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЮТ ВСЕ: ОТ КРУПНЫХ МЕДЦЕНТРОВ ДО МАЛЕНЬКИХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ

Как подчеркнул региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов, деньги на приобретение диагностического оборудования выделялись не только для крупных клиник областного центра: финансирование велось равномерно по всем районным поликлиникам.

- Такой подход позволяет одновременно поддерживать и развивать материально-техническую базу медицинских организаций всех уровней, это обеспечивает общий рост доступности и качества медицинской помощи, - отметил Дмитрий Попов.

Например, в районной Рубцовской больнице №2 теперь могут проводить коронарографию и стентирование коронарных сосудов жителям всей Рубцовской зоны — в нее входят 11 районов. Раньше таких пациентов отправляли на обследоване в Барнаул. На обследование людям приходилось ехать в Краевую клиническую больницу или в краевой кардиодиспансер.

Новые фельдшерско-акушерские мобильные пункты были закуплены для поселков и деревень, в которых проживают менее 100 человек. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

ТЕХНИКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНИ

Медицинская техника для алтайских больниц закупается в рамках трех национальных проектов: федеральный бюджет выделил на эти нужды более 1,32 млрд. рублей. На эти средства в 2019 году были закуплены 287 единиц современного медицинского оборудования. В том числе дорогостоящего, спасающего жизни при тяжелых заболевания. Краевой минздрав приобрел рентгеновский симулятор для лечения пациентов онкологического профиля, два компьютерных томографа для пациентов с болезнями системы кровообращения, а также семь рентгенологических аппаратов для учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям.

Особенно ценным приобретением стало оборудование для лечения онкологических пациентов - рентгеновский симулятор с функциями оконтуривания. Эффективный аппарат позволит принимать больше пациентов, что сократит очереди на обследование и сроки ожидания приема.

В 2020 году финансирование из федерального бюджета будет увеличено: на покупку нового оборудования выделяется более 1,6 миллиарда рублей.

ДЛЯ МЕДИКОВ КУПЯТ 276 НОВЫХ МАШИН

Еще одна важная статья расходов — покупка новых автомобилей скорой помощи. До 2024 года в рамках программы ускоренного социально-экономического развития алтайский Минздрав закупит 276 санитарных машин: 179 «скорых», 14 реанимобилей и 83 «нетложки». Уже до конца этого года в регион поставят 13 новеньких медицинских автомобилей.

До 2024 года в рамках программы ускоренного социально-экономического развития алтайский Минздрав закупит 276 санитарных машин. Фото предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края.

Губернатор Виктор Томенко напомнил: жители региона должны получать максимум информации о том, какие меры принимаются для улучшения медицины края. При планировании расходов необходимо учитывать запросы и предложения пациентов и делать упор на доступность оказания медицинской помощи.

- Работу необходимо проводить открыто, информацию делать доступной населению, чтобы граждане могли сформулировать свое мнение по поводу реализуемой нами политики, - подчеркнул глава Алтайского края.