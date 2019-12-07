Больше всего женщин-руководителей у нас в нефтянке и горнодобывающей промышленности

МЕЖДУ ЙЕМЕНОМ И ИСЛАНДИЕЙ

Со времен Екатерины II у нас не было женщин во главе страны. Сейчас из главных государственных постов только один не принадлежит мужчине (Валентина Матвиенко - спикер Совета Федерации). Столько же женщин среди губернаторов (Наталья Комарова - глава Ханты-Мансийского АО - Югры).

В индексе гендерного равноправия (составлен на Всемирном экономическом форуме-2018, учитывает уровень карьерных возможностей, образования, здоровья и политических прав обоих полов) Россия находится на 75-м месте из 149 стран. Для сравнения: США на 51-й строчке, лидирует Исландия, а замыкает список Йемен.

- Россия, конечно же, не Саудовская Аравия, где у женщин избирательное право появилось лишь в 2011 году, однако пробить дорогу в верхние эшелоны власти нелегко, - анализирует Вячеслав Максименко, руководитель сектора инвестиционной платформы «Линейка». - Несмотря на то что посты председателя Совета Федерации, главы Банка России и одного из вице-премьеров занимают представительницы прекрасного пола, среди депутатов Госдумы их всего 14%, а в органах исполнительной власти женщин еще меньше.

Ученые констатируют - на планете нет ни одной страны, в которой были бы решены проблемы гендерного неравенства. Но борцы за равноправие полов, проще говоря, феминистки, не устают ставить в пример патриархальной России передовую Европу.

- На график, говорю, смотри!Фото: Shutterstock

СЕКРЕТ КАРЬЕРНОГО УСПЕХА - МИНИМУМ ЭМОЦИЙ

Но так ли все уныло, если не брать в расчет политику? Оказывается, 34% топ-менеджеров российских компаний - женщины, и это больше, чем в среднем по миру (28%). Согласно исследованию международной консалтинговой сети Grant Thornton International за 2019 год, мы десятые в мире по доле женщин в руководстве компаний.

При этом - вот удивительно - больше всего шефов в юбках в горнодобывающей промышленности (36%) и нефтегазовом секторе (35%).

Конечно, во главе больших компаний женщины стоят реже.

- В России владельцы крупнейших индустриальных корпораций, как правило, мужчины, это в том числе результат лихого передела в 90-е годы, - предполагает-объясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade. - Зато женщины часто возглавляют отделы, где могут быть отличными руководителями, но чаще всего им самим бывает комфортно остановиться в паре шагов от высшего уровня.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко - главная женщина в сегодняшней российской политике. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

НЕМОК И БРИТАНОК УЩЕМЛЯЮТ ВТРОЕ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ РОССИЯНОК

А вот еще немного цифр. Чувствуют ли себя россиянки угнетенными и лишенными равных прав с мужчинами? Опрос Европейского аналитического агентства показал, что таковых в нашей стране всего 12%. Как говорится, почувствуйте разницу: в Германии ущемленными себя мнят 36%, во Франции - 44%, в Италии - 55%, а в Испании и вовсе 77%.

Кроме того, по недавнему опросу ВЦИОМа, большинство россиян (58%) считают, что лидерские качества не зависят от пола. И только треть наших соотечественников убеждены, что руководящая роль в любом случае должна принадлежать мужчине.

- У нас уже далеко не патриархальное общество, - считает Петр Пушкарев. - Больше неактуален главный герой фильма «Москва слезам не верит» Гоша, который не представлял себя женатым на женщине с зарплатой больше, чем у него. Если и есть какие-то гендерные барьеры, то в первую очередь это самоограничения. Те женщины, которые хотят продвинуться по карьерной лестнице, всегда это сделают. Но часто сами понимают, что для счастья им нужно не это. У нас сильнее, чем на Западе, развиты семейные ценности.

Наталья Комарова уже почти 10 лет губернатор Югры. Фото: facebook.com/komarovanv

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Роли меняются: женщины все чаще ходят в пиджаках, а мужчины - в обтягивающих штанишках»

За каждым великим мужчиной стояла великая женщина. Это традиционная модель отношений, которая на наших глазах уходит в прошлое. Сейчас все чаще именно леди отодвигают джентльменов на задний план, считает психолог и общественный деятель Инна Чудинова.

- В естественных условиях мужчины конкурируют между собой, чтобы, как в дикой природе, завоевать лучшую самку. Но сейчас эстафетная палочка оказалась в руках у женщин. Они все решают даже в быту. Если есть современный Домострой, то его автор - женщина. А мужчины начали слабеть. Роли меняются. Это хорошо видно по современной моде. У женщин - пиджаки, брюки, а у мужчин - обтягивающие штанишки, розовые маечки в пайетках.

Женщина становится настолько самостоятельной, что мужчина ей уже не нужен. По статистике, развод в семье женщины-руководителя более вероятен. Дети набираются маминого опыта, вырастают маскулинные девочки-феминистки, которые считают, что детей можно завести и в пробирках. Какой уж тут демографический подъем...

ВОПРОС ДНЯ

А вам доводилось работать под началом женщин?

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Под руководством Валентины Матвиенко в 1981-м я три месяца работал в Ленинградском обкоме ВЛКСМ. Она была третьим секретарем. Как руководитель - жесткая. У нее мужской склад ума, что касается дела. Она заведовала высшим, школьным и профтехническим образованием. Я отвечал за последнее и был на испытательном сроке. Меня не утвердили, но не из-за позиции Матвиенко - из-за родни дворянской. Я понимал ее задачи. Она была конкретная и собранная, отличница такая...

Вадим РОШКА, фермер:

- Я под женщинами не работал никогда. Считаю, это хорошо. Притом лично я против женщин ничего не имею. Но испокон веков у них другие обязанности. Им за семьей следить, а мужчине работать и обеспечивать быт.

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, московский адвокат:

- Я вывел два типа женщин-руководителей. Первый - те, кто все делает по гороскопу. Скрупулезные, внимательные, главные бухгалтеры во всем. Второй - женщины волюнтаристские, в стиле «я начальник - ты дурак!». Их суть - плести интриги. Я наткнулся на оба этих типа. Когда столкнулся со вторым, жизнь превратилась в гражданскую войну.

А вам доводилось работать под началом женщин?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дана БОРИСОВА, ведущая:

- В программе «Город женщин» начальницей у меня была Лариса Кривцова. Мне было очень некомфортно. Она меня всячески обижала. Что-то наденешь красивое - она придерется. Накрасишься хорошо - недовольна. Специально тексты у меня отбирала, чтобы она в кадре была побольше, а я поменьше. Было ощущение постоянного чувства зависти и ревности.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Мне повезло - было много руководителей-женщин. И в аспирантуре, и когда я преподавал. На алкогольном рынке у меня тоже были женщины-начальники. Наверное, женщинам-боссам чаще приходилось доказывать, почему они руководители.

Валентина ФЕДОРОВА, руководитель медклиники:

- Есть категории личностей, которые способны руководить. Это не гендерная история. У меня были женщины-руководители. Начмеды в крупных учреждениях, как правило, женщины. Им чаще приходилось проявлять те морально-волевые качества, которые обычно более присущи мужчинам.