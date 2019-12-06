Фигура на миллион: Самая богатая модель планеты Кендалл Дженнер загорает в мини-бикини

Пляж Майами вздрогнул: сразу две супермодели — звезды подиумов и Инстаграма — устроили себе выходные на берегу океана. Подружки Кендалл Дженнер и Белла Хадид сначала бороздили волны на шикарной яхте, а после причалили и осели в одном из пляжных клубов. Разумеется, папарацци тут же расчехлили камеры и наделали много снимков красоток.

Кендалл отдыхала вместе с подружкой - супермоделью Беллой Хадид.Фото: EAST NEWS

Девушки на пляже загорали, купались и катались на водном мотоцикле, демонстрируя подтянутые тела в очень открытых купальниках. Впрочем, по сравнению с бикини 24-летней Кендалл простые черные трусы и лифчик 23-летней Беллы выглядели скромным монашеским одеянием.

Белла выбрала для пляжа простое черное бикини.Фото: EAST NEWS

Кендалл Дженнер появилась на пляже в мини-бикини, состоящем буквально из лоскутков ткани, держащихся на тоненьких завязочках. Эффектная брюнетка демонстрировала точеную фигуру, которую так любят дизайнеры и рекламодатели.

Кендалл — одна из самых востребованных моделей, она рекламирует все подряд, и на ее счет капают заоблачные гонорары. Самая высокооплачиваемая манекенщица планеты (по версии Forbes) зарабатывает в год почти 30 миллионов долларов и стоит на первой строчке списка богатейших звезд подиума. Младшая сестра Ким Кардашьян, к счастью, пошла внешностью не в свою фигуристую родню – она с детства была высокой и очень худой.

Кендалл покрасовалась у бассейна в мини-бикини на завязках.Фото: EAST NEWS

У бассейна к Кендалл присоединился ее друг — манекенщик Фай Хадра. Симпатичный парень жадно рассматривал фигурку Кендалл, а она крутила попкой буквально перед его носом. Поклонники модели давно подозревают, что между ними что-то есть. Фай часто появляется на тусовках вместе с Кендалл и Беллой, гуляет с ними и отдыхает. Но Дженнер всегда пишет о нем в Инстаграме: «Мы не встречаемся, он просто мой спутник на сегодня».

Красотка крутила попкой перед своим другом - манекенщиком Фаем Хадра.Фото: EAST NEWS

В мае этого года Кендалл рассталась с 22-летним баскетболистом Беном Симмонсом. Они стали парой еще в начале 2018 года, но летом прошлого года разошлись. По словам окружения, тогда Бен и Кендалл охладели друг к другу. Потом в начале 2019-го вдруг снова решили сойтись — и к весне опять разбежались.

Кендалл каталась на водном мотоцикле.Фото: EAST NEWS

- Они общаются, переписываются, но Кендалл проводит время с другими людьми. Бен ей нравится, но она не хочет серьезных отношений, - сообщали западные таблоиды.